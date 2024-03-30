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Весной растения нуждаются в особом внимание. Говорим подробнее о крыжовнике

Нужно ли подкармливать крыжовник весной?

2:05
Садоводство » Деревья и кустарники

Весна — это время, когда природа просыпается от зимней спячки и начинает активно расти и развиваться. И, конечно же, каждый садовод хочет, чтобы его растения росли крепкими и здоровыми. Однако, не всегда мы знаем, как правильно ухаживать за нашими растениями, особенно весной, когда они нуждаются в особом внимании.

Нужно ли подкармливать крыжовник весной?

Одним из популярных кустарников, которые часто встречаются в наших садах, является крыжовник. Этот растение обладает не только красивыми яркими ягодами, но и ценными лечебными свойствами. Однако, весной не стоит подкармливать крыжовник, и в этой статье мы расскажем почему.

Во-первых, весной крыжовник еще не начал активно расти и развиваться, поэтому подкармливание в этот период может привести к перегрузке растения питательными веществами. Это может привести к нарушению баланса в почве и негативно сказаться на здоровье крыжовника.

Во-вторых, весной крыжовник уже получает достаточно питательных веществ из почвы, которые были накоплены в осенний период. Подкармливание в этот период может привести к избыточному накоплению питательных веществ, что может привести к болезням и повреждениям растения.

Кроме того, весной крыжовник еще не образовал новые корни, которые могли бы впитывать дополнительные питательные вещества. Поэтому, подкармливание в этот период может быть бесполезным и даже вредным для растения.

Но это не значит, что крыжовник не нуждается в удобрениях вообще. Осенью, после сбора урожая, можно подкармливать крыжовник комплексными удобрениями, которые помогут ему подготовиться к зиме и весеннему периоду. Также, важно следить за состоянием почвы и при необходимости вносить органические удобрения в течение года.

Весной крыжовник не нуждается в подкармке. Лучше уделить внимание другим аспектам ухода за растением, таким как обрезка, прополка и защита от вредителей. Только правильный уход позволит крыжовнику расти крепким и здоровым.
Больше: sinonim.org/gen#res

Подкормка крыжовника весной
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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