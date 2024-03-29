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Идеальный выбор для любого сада - нигелла, которая устойчива к болезням

Легка в выращивании: рассказываем о нигелле

2:11
Садоводство » Цветы

Нигелла, или ещё известная как чернушка, является одним из самых популярных цветов среди садоводов. Её нежные и красивые цветы, а также легкость в выращивании, делают её идеальным выбором для любого сада.

Легка в выращивании: рассказываем о нигелле
Фото: commons.wikimedia.org by JLPC is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Нигелла принадлежит к семейству Ранункуловых и происходит из Южной Европы и Западной Азии. Она имеет множество различных названий, таких как "чернушка", "черный тмин", "черный карви" и другие. Но независимо от названия, все они относятся к одному и тому же растению.

Выращивание нигеллы не требует особых навыков или опыта в садоводстве. Она может быть выращена как в открытом грунте, так и в горшках на балконе или террасе. Но перед тем, как приступить к выращиванию, необходимо выбрать подходящее место для посадки.

Нигелла предпочитает солнечные места с хорошо дренированным почвой. Она может расти и в полутени, но в этом случае ее цветение может быть менее обильным. Также важно убедиться, что почва достаточно плодородна и содержит необходимое количество питательных веществ.

Семена нигеллы можно посадить в землю весной или осенью. Для этого необходимо сделать небольшие углубления в почве и поместить в них семена на глубину около 1 см. Затем засыпать землёй и умеренно полить. Семена начнут прорастать через 1-2 недели.

После появления ростков, необходимо регулярно поливать растение, особенно в период цветения. Но при этом не следует переувлажнять почву, так как это может привести к гниению корней. Также рекомендуется удалять сорняки и рыхлить почву вокруг растения.

Нигелла обладает прочными стеблями и не требует подвязки. Она также устойчива к болезням и вредителям, поэтому не требует особого внимания в этом отношении. Однако, если вы заметите на растении признаки заболевания, необходимо принять меры по его лечению.

Цветение нигеллы начинается в июне и продолжается до сентября. Её цветы имеют различные оттенки синего, фиолетового, розового и белого цвета, что делает её еще более привлекательной для садоводов.

Цветок нигелла – посадка и уход: выращивание нигеллы из семян
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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