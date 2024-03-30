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Это растение широко применяют в медицине

Знакомим с таким растением как никоциан

1:53
Садоводство » Цветы

Никоциан (Nicotiana) - это род растений семейства Паслёновые, который включает более 70 видов. Они распространены во многих уголках мира, в основном в тропических и умеренных зонах. Никоцианы известны своими красивыми цветами и ароматными листьями, но также имеют и медицинское значение.

Знакомим с таким растением как никоциан
Фото: commons.wikimedia.org by Holger Casselmann is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Одним из наиболее известных видов никоциана является табак (Nicotiana tabacum), который широко используется для производства сигарет и других табачных изделий. Однако, помимо этого, никоцианы также используются в медицине и косметике.

Никоцианы содержат вещество никотин, которое является сильным алкалоидом и может оказывать стимулирующее действие на центральную нервную систему человека. Именно поэтому табак был широко распространён среди народов различных культур, которые использовали его в качестве средства для ритуальных церемоний и медицинских целей.

Однако, помимо никотина, никоцианы содержат и другие полезные вещества, такие как каротиноиды, флавоноиды, витамины и минералы. Именно благодаря этому, никоцианы нашли применение в медицине. Например, экстракты из листьев никоциана используются для лечения болезней дыхательных путей, таких как астма и бронхит. Они также могут помочь справиться с проблемами сна и нервным напряжением.

Кроме того, никоцианы используются в косметике благодаря своим антиоксидантным свойствам. Экстракты из листьев и цветов никоциана добавляются в кремы и маски для лица, чтобы защитить кожу от вредного воздействия окружающей среды и замедлить процесс старения.

Никоцианы также являются популярными среди садоводов благодаря своим красивым цветам и аромату. Они могут быть выращены как в открытом грунте, так и в горшках, и могут стать настоящим украшением сада или балкона.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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