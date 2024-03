Это любит рассада томатов после всходов: золотые правила выращивания

Your browser does not support the audio element.

Томаты — растение, которое нуждается в особом уходе, особенно на стадии рассады. В этот период необходимо соблюдать определенные правила, чтобы обеспечить растениям комфортные условия для развития.

Фото: Made it myself / Travail personnel by Niek Willems is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic