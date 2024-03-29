Это любит рассада томатов после всходов: золотые правила выращивания

Правила выращивания томатов

1:19 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Томаты — растение, которое нуждается в особом уходе, особенно на стадии рассады. В этот период необходимо соблюдать определенные правила, чтобы обеспечить растениям комфортные условия для развития.

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Один из ключевых аспектов — закалка сеянцев. После появления всходов рекомендуется перенести рассаду в прохладное помещение с температурным режимом от 14 до 16 градусов днем и 10-12 градусов ночью. Важно обеспечить яркое освещение круглосуточно, что способствует формированию крепкой структуры растений.

После закалки томатных сеянцев необходимо поддерживать оптимальную температуру около 20-22 градусов днем и 17-19 градусов ночью. Световой режим также играет важную роль в развитии рассады — яркое освещение должно длиться 12-14 часов, а период полной темноты минимум 6 часов.

Один из ключевых моментов — рыхление прикорневой зоны. Для обеспечения доступа кислорода к корням необходимо взрыхлять почву между рядами после полива. В индивидуальных стаканчиках также важно проводить процедуру рыхления, прокалывая землю до дна в различных местах. Это способствует улучшению поступления кислорода к корням и способствует развитию крепкой корневой системы.