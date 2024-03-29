Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автоэксперты назвали среднюю стоимость подготовки машины к весне
Эффект «ноцебо»: влияние страха перед медиками в белых халатах на здоровье
5 причин, почему кошка ходит кругами
ACC: яйца не повышают уровень холестерина у нездоровых пожилых людей
Эксперт Люлин: французский бренд Chanel покидает Россию
Ветеринары рассказали, как приучить кошку к подстилке
Самый простой способ выращивания томатов
Сын певицы Ирины Дубцовой рассказал о своих отношениях с 17-летней Тоней Худяковой
Правила выращивания томатов
Никто не ожидал такого результата: рассада томатов и перца из слабой и тонкой в коренастую

Лучшая подкормка для томатов и перца

1:31
Садоводство

Как сделать вашу рассаду томатов и перца здоровой и коренастой всего за три дня. Часто бывает, что ростки вытягиваются, а после пикировки растения остаются хилыми. Одним из ключевых факторов, влияющих на рост рассады, является качество почвы и условия ее содержания.

Лучшая подкормка для томатов и перца
Фото: commons.wikimedia. org by Goldlocki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

При выращивании рассады в домашних условиях сложно определить идеальное качество почвы, поэтому подкормка становится важным этапом в уходе за растениями. После пикировки томатов и перца необходимы фосфор и калий для укоренения, а затем азот для роста.

Рекомендуется проводить подкормку рассады сразу после пикировки и в случае замедленного роста. Один из способов — использовать монофосфат калия, содержащий необходимые элементы питания. Растворите 1 столовую ложку монофосфата калия в 10 литрах воды и полейте рассаду.

Также можно воспользоваться натуральным фосфорным удобрением — древесной золой. Растворите 1 столовую ложку золы в малом количестве воды и оставьте на сутки. Затем полейте полученным раствором растения. Такая подкормка обогатит почву необходимыми элементами и поможет избежать появления плесени.

Уже через 10-14 дней после пикировки вы увидите заметное улучшение: стебли утолщатся, ростки станут коренастыми, а листья обретут яркий зеленый цвет. Эффективность подкормки монофосфатом калия и древесной золой будет очевидна уже через короткое время.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Пугачёва испугалась статуса иноагента? Божена Рынска высказалась о новом посте Примадонны

Журналистка Божена Рынска объяснила, почему Алла Пугачёва так поздно отреагировала на трагедию в "Крокус Сити Холле".

Божена Рынска высказалась о присвоении Пугачёвой статуса иноагента: "Вы за отечество не решайте"
Моторист раскрыл максимально убивающие двигатель автомобиля обороты
Истина о тахометре: какие обороты действительно губительны для вашего авто
Губерниев отреагировал на слова Ирины Винер, которая назвала россиян на ОИ "командой бомжей"
Садальский отказался осуждать Дмитрия Назарова, который написал издевательский стих про "Крокус"
Фрегат "Маршал Шапошников" с "Калибрами" на борту повышает ставки РФ на Ближнем Востоке Любовь Степушова США "рекомендовали" Дании отдать самолёты F-16 Аргентине вместо Украины Дмитрий Плотников Рецепты блинчиков: три варианта на любой вкус Ирина Гусакова
Ранний урожай: когда сеять огурцы на рассаду в теплице
Эффективные методы защиты, которые помогут побороть медведку
Герань начнёт бурно расти всего через пару недель: две капли этого средства творят чудеса — растение преобразится
Герань начнёт бурно расти всего через пару недель: две капли этого средства творят чудеса — растение преобразится
Последние материалы
Тоник для лица: что это такое и как пользоваться тоником
Фруктово-овощной смузи: оригинальный полезный рецепт
Важные обработки деревьев весной
Автоэксперт Родионов: недокачанные шины быстро изнашиваются и могут привести к ДТП
EMBO: белок эпирегулин играет ключевую роль в расширении мозговой коры
Владимир Стеклов признался, что Павел Лунгин обиделся на него за отказ от съёмок
Почему Абхазия является идеальным местом для отдыха в мае
Обвиняемые в совершении теракта в "Крокусе" рассказали о планируемой передаче денег в Киеве
Лор Зимина назвала три причины, которые могут повлиять на снижение слуха
Юрист Палюлин: можно отказаться от долгов, которые переходят по наследству
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников