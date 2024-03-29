Никто не ожидал такого результата: рассада томатов и перца из слабой и тонкой в коренастую

Лучшая подкормка для томатов и перца

1:31 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Как сделать вашу рассаду томатов и перца здоровой и коренастой всего за три дня. Часто бывает, что ростки вытягиваются, а после пикировки растения остаются хилыми. Одним из ключевых факторов, влияющих на рост рассады, является качество почвы и условия ее содержания.

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При выращивании рассады в домашних условиях сложно определить идеальное качество почвы, поэтому подкормка становится важным этапом в уходе за растениями. После пикировки томатов и перца необходимы фосфор и калий для укоренения, а затем азот для роста.

Рекомендуется проводить подкормку рассады сразу после пикировки и в случае замедленного роста. Один из способов — использовать монофосфат калия, содержащий необходимые элементы питания. Растворите 1 столовую ложку монофосфата калия в 10 литрах воды и полейте рассаду.

Также можно воспользоваться натуральным фосфорным удобрением — древесной золой. Растворите 1 столовую ложку золы в малом количестве воды и оставьте на сутки. Затем полейте полученным раствором растения. Такая подкормка обогатит почву необходимыми элементами и поможет избежать появления плесени.

Уже через 10-14 дней после пикировки вы увидите заметное улучшение: стебли утолщатся, ростки станут коренастыми, а листья обретут яркий зеленый цвет. Эффективность подкормки монофосфатом калия и древесной золой будет очевидна уже через короткое время.