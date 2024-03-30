Великолепный первоцвет: посадите в саду — после зимы порадует цветением

Одним малоизвестным раннецветущим растением является брандушка, также известная как бульбокодиум. Этот многолетник без стебля зацветает в южных садах уже в феврале, а в средней полосе — в начале весны. Из одной луковицы этого растения развивается 2-4 красивых цветка, обладающих прекрасным видом и ароматом.
Если вы любите экзотические растения, добавьте этот неприхотливый первоцвет в свою коллекцию.
Ранее мы рассказали, куда поставить фиалку в доме.
Откройте для себя три забытых участка тела, требующих особого внимания во время принятия душа. Узнайте, почему важно ухаживать за ними, чтобы поддерживать здоровье и комфорт вашей кожи.