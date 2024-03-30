Великолепный первоцвет: посадите в саду — после зимы порадует цветением

Посадите в саду брандушку

0:31 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Одним малоизвестным раннецветущим растением является брандушка, также известная как бульбокодиум. Этот многолетник без стебля зацветает в южных садах уже в феврале, а в средней полосе — в начале весны. Из одной луковицы этого растения развивается 2-4 красивых цветка, обладающих прекрасным видом и ароматом.

Фото: commons.wikimedia.org by Петроченко Віктор Іванович is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Если вы любите экзотические растения, добавьте этот неприхотливый первоцвет в свою коллекцию.

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