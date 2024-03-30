Это растение порадует красками ваш сад сразу после зимы: начинает цвести рано

Посадите в саду сон-траву

0:58 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Как замечательно после долгой зимы вернуться на свой загородный участок и обнаружить первые весенние цветы вместо снега и обнажённой земли. Возможно, именно поэтому мы так ценим нежные первоцветы за их простую, но очаровательную красоту, стойкость к переменчивым прихотям весенней погоды и тонкий аромат.

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В этой статье мы расскажем о раннецветущем растении, которые радуют красотой после долгого зимнего сна.

Одним любимцем многих садоводов является сон-трава, также известная как прострел. Этот многолетник впечатляет своей выносливостью, простотой в уходе и разнообразием ярких окрасок, включая даже махровые формы.

Прострел не требователен к качеству почвы и может успешно произрастать даже на песчаных грунтах. Однако он не переносит чрезмерное увлажнение в зоне корней, поэтому рекомендуется высаживать его на горках или склонах, где влага не задерживается.