Это растение удивит мелкими и очаровательными цветами: эффектный почвопокровник для украшения сада

Посадите в саду этот эффектный почвопокровник

0:45 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Одним впечатляющим почвопокровным растением, которое радует мелкими, но очаровательными цветами, является кислица или оксалис. Декоративный оксалис может быть успешно выращен как в саду, так и в домашних условиях в горшках. Из его кустиков получаются красивые бордюры с интересными листьями и милыми цветами.

Фото: commons.wikimedia.org by Michael Wolf is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic

Это неприхотливое растение на луковичных корнях не требует особенного ухода. Однако стоит учитывать, что виды с особенно декоративной листвой могут не выжить в садах с холодным климатом.

Луковички кислицы копают осенью и высушивают перед хранением в сухом месте. При наступлении теплой весенней погоды их снова высаживают в сад на небольшом расстоянии друг от друга.