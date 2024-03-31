Это растение удивит мелкими и очаровательными цветами: эффектный почвопокровник для украшения сада

Одним впечатляющим почвопокровным растением, которое радует мелкими, но очаровательными цветами, является кислица или оксалис. Декоративный оксалис может быть успешно выращен как в саду, так и в домашних условиях в горшках. Из его кустиков получаются красивые бордюры с интересными листьями и милыми цветами.
Это неприхотливое растение на луковичных корнях не требует особенного ухода. Однако стоит учитывать, что виды с особенно декоративной листвой могут не выжить в садах с холодным климатом.
Луковички кислицы копают осенью и высушивают перед хранением в сухом месте. При наступлении теплой весенней погоды их снова высаживают в сад на небольшом расстоянии друг от друга.
Этот простой и безопасный способ поможет избавиться от слизней на участке.