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Этот цветок удивит необычными округлыми соцветиями: растение не только красивое, но и съедобное

Посадите в саду очаровательный спилантес

0:48
Садоводство » Цветы

Привлекательным для дизайна сада является спилантес — растение с необычными округлыми соцветиями, напоминающими маленькие микрофоны. Они прекрасно сочетаются с тёмно-зелёной листвой и другими растениями в саду. Листья спилантеса могут использоваться в пищу вместо салата, делая это растение ценным не только своей декоративностью, но и лечебными свойствами.

Посадите в саду очаровательный спилантес
Фото: commons.wikimedia.org by H. Zell is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Высота кустов спилантеса составляет около 50 см, а диаметр цветков примерно 3 см. Цветение продолжается всё лето до наступления холодов. Этот вид оживит любой цветник и придаст вашему саду уникальность и оригинальность.

Растут спилантесы лучше группами, их кусты хорошо заполняют пустоты в клумбах и миксбордерах.

Спилантес. Посев, уход. Обзор.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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