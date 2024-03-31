Этот цветок удивит необычными округлыми соцветиями: растение не только красивое, но и съедобное

Привлекательным для дизайна сада является спилантес — растение с необычными округлыми соцветиями, напоминающими маленькие микрофоны. Они прекрасно сочетаются с тёмно-зелёной листвой и другими растениями в саду. Листья спилантеса могут использоваться в пищу вместо салата, делая это растение ценным не только своей декоративностью, но и лечебными свойствами.
Высота кустов спилантеса составляет около 50 см, а диаметр цветков примерно 3 см. Цветение продолжается всё лето до наступления холодов. Этот вид оживит любой цветник и придаст вашему саду уникальность и оригинальность.
Растут спилантесы лучше группами, их кусты хорошо заполняют пустоты в клумбах и миксбордерах.
Этот простой и безопасный способ поможет избавиться от слизней на участке.