Этот цветок удивит необычными округлыми соцветиями: растение не только красивое, но и съедобное

Посадите в саду очаровательный спилантес

0:48 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Привлекательным для дизайна сада является спилантес — растение с необычными округлыми соцветиями, напоминающими маленькие микрофоны. Они прекрасно сочетаются с тёмно-зелёной листвой и другими растениями в саду. Листья спилантеса могут использоваться в пищу вместо салата, делая это растение ценным не только своей декоративностью, но и лечебными свойствами.

Фото: commons.wikimedia.org by H. Zell is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Высота кустов спилантеса составляет около 50 см, а диаметр цветков примерно 3 см. Цветение продолжается всё лето до наступления холодов. Этот вид оживит любой цветник и придаст вашему саду уникальность и оригинальность.

Растут спилантесы лучше группами, их кусты хорошо заполняют пустоты в клумбах и миксбордерах.