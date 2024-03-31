Это необычное растение с яркими шаровидными соцветиями привлекает внимание своим очарованием: преобразит любой цветник

Гомфрена — эффектный однолетник для любого сада

Обратите внимание на гомфрену — необычное растение с яркими шаровидными соцветиями, которые, хоть и мелкие, привлекают внимание своей красотой и очарованием. Они могут быть красного, бордового, белого, розового, сиреневого и других оттенков. В садах с холодным климатом гомфрена выращивают как однолетник, так как растение несложно в уходе, но своим декоративным видом способно преобразить любой цветник.

Фото: https://www.flickr.com/photos/carllewis/1200721390/ by Carl Lewis is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Высота стеблей растения варьируется от 20 до 50 см, в зависимости от вида, а диаметр соцветий достигает до 4 см. Гомфрена цветёт всё лето до ноября, принося в сад красочные моменты. Красная гомфрена напоминает ягоды земляники и прекрасно подходит для клумб, миксбордеров и букетов. Интересно, что регулярная срезка способствует её более обильному и красивому цветению. Гомфрена предпочитает свет и засухоустойчива, и, наоборот, не требует излишнего полива и подкормок.