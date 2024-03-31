Цветы прекрасно даже после засыхания: посадите этот красивейший однолетник

Посадите в саду кермек

0:46 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Мало какие сады могут похвастаться таким растением, как розовый кермек или лимониум. Во флористике он довольно популярен благодаря своим необычным соцветиям, которые сохраняют свой цвет даже после высыхания. Этот неприхотливый однолетник, достигающий высоты от 50 до 80 см, прекрасно впишется в любой цветник, альпийский городок или будет эффектным дополнением в букете. Розовый кермек цветёт необычно долго, с июля до заморозков.

Фото: commons.wikimedia.org by Nanosanchez is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Яркие колосовидные соцветия лимониума привлекают взгляд и способны украсить любую часть сада. Растение неприхотливо, устойчиво к засухе и холоду, что делает его отличным выбором для миксбордеров и небольших групп в саду.