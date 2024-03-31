Это растение идеально для сухих букетов: веточки с серебристыми "монетками" могут принести в дом финансовый успех

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Посадите в саду эффектный лунник

1:12
Садоводство » Цветы

Для создания удивительных зимних композиций и сухих букетов идеально подходит растение под названием лунник или лунария. Этот неприхотливый цветок широко используется в садовом дизайне, хотя само его цветение не так впечатляет, как его плоды. Некоторые видят в них сходство с монетами, другие сравнивают их с полной луной. Цветение начинается обычно в конце апреля или в мае, в зависимости от региона.

Посадите в саду эффектный лунник
Фото: commons.wikimedia.org by Kor!An (Андрей Корзун) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Соцветия лунарии на клумбе радуют не только своей розово-фиолетовой расцветкой, но и приятным запахом, привлекающим различных опылителей в сад. Они цветут более месяца, а после образуются удивительные плоские стручки, которые приятно переливаются на солнце. Их окраска сначала матовая и зеленоватая, но затем становится прозрачной с эффектным перламутровым оттенком.

Лунария легко выращивается в полутени на любой садовой почве. Она может размножаться как посевом весной, так и самосевом. Говорят, что веточки с её серебристыми монетками могут принести в дом финансовый успех и благополучие. Букет из сухоцветов лунарии простоит всю зиму, украшая ваш интерьер и принося в него уют.

Лунария или лунник
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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Посадите в саду эффектный лунник
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