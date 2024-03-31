Это растение удивит воронковидными цветами: настоящая экзотика для сада — её называют ирландским колокольчиком

Посадите в саду молюцеллу

1:04 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Если вы ищете способ разнообразить свой сад и удивить гостей, обратите внимание на это растение. Одним из самых экзотических садовых растений является молюцелла гладкая, также известная как "ирландский колокольчик". Её зеленоватые воронковидные цветы, плотно прилегающие к высоким стеблям, придают ей уникальный вид. Несмотря на свою экстравагантную красоту, ирландские колокольчики легко выращиваются. Они произрастают в любой садовой почве и хорошо переносят как солнечное, так и полутенистое расположение, а также временную засуху.

Фото: https://www.flickr.com/photos/17367470@N05/5409429878/ by bluesbby from Mountain View, USA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Кусты ирландских колокольчиков растут примерно до метра в высоту, с гофрированными ароматными листьями. Они цветут с лета до осени, и их соцветия излучают сладковатый аромат. Этот вид растения добавит оригинальности и особого шарма вашему цветнику, хорошо сочетаясь с другими растениями и привлекая внимание своим необычным видом. Флористы также ценят молюцеллу за её долговечность в букетах и возможность использования в сухоцветах.



