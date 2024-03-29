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Удивительное зрелище: это растение зацветает даже под снегом — внесите уникальное очарование в свой сад

Посадите в саду эритрониум

2:21
Садоводство » Цветы

Эритрониум, также известный как кандык, представляет собой многолетнее растение, которое обладает не только уникальной красотой, но и простотой в уходе. Название "кандык" происходит от тюркского слова, означающего "собачий зуб", из-за внешнего вида его луковиц, напоминающих белые клыки.

Посадите в саду эритрониум
Фото: https://www.flickr.com/photos/59161444@N05/47351928761/ by xulescu_g is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Эритрониум зацветает ранней весной, порой даже под снегом. Цветы могут быть жёлтыми, розовыми, белыми, сиреневыми и другими оттенками. С его высотой до 30 см и красивыми мраморными листьями, он может стать украшением любого сада, будь то освещённый участок или тенистая клумба.

Эритрониум требует умеренно влажной и рыхлой кислой почвы, поэтому в состав земли можно добавить торф, песок и перегной. Он также прекрасно смотрится в букетах, хотя многие предпочитают любоваться его красотой прямо в саду. Наблюдая за расцветом эритрониума весной, можно наслаждаться этим удивительным зрелищем бесконечно.

Кандык можно размножать семенами или дочерними луковичками. Семена собирают, срезая недозревшие коробочки и дозревая их в сухом месте. Посев проводят в конце лета, а луковицы высаживают на глубину 5-10 см с расстоянием между ними не менее 15 см. После посадки место поливают и присыпают мульчей.

Выращивание кандыка из семян просто, но первые цветы появятся только через 4-5 лет. Семена часто сеют в открытый грунт в конце лета или осенью.  

Кандык выглядит хорошо как одиночное растение или в группах, особенно с другими первоцветами. Он сочетается с тюльпанами, мускарями, нарциссами и гиацинтами.

Эритрониум не требует частого полива и удобрений, обычно зимует без укрытия. Луковицы лучше всего делить через 4-5 лет. Он устойчив к болезням и вредителям, за исключением грызунов и почвенных вредителей.

Существует множество декоративных сортов и гибридов кандыка для украшения парков и садов. Выращивая его, вы сможете наслаждаться его величественной красотой каждую весну и внести уникальное очарование в свой сад. Кандык также является хорошим источником меда, благодаря своим ароматным цветам с лечебными свойствами.

КАНДЫК осенняя посадка. Редкое луковичное растение в наших садах
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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