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Этот удивительный цветок обожают садоводы за неприхотливость: он красив и источает вкуснейший аромат — его называют ночной красавицей

Мирабилис — неприхотливый цветок, завоевавший популярность среди садоводов

1:59
Садоводство » Цветы

Мирабилис — неприхотливый цветок, завоевавший популярность среди садоводов благодаря своей яркой красоте и легкости в уходе. Его также называют "ночной красавицей" из-за прекрасного аромата, особенно заметного в сумеречное время. Высота кустов варьируется от 30 до 80 см, а их плотные ветви образуют пышную крону.

Мирабилис — неприхотливый цветок, завоевавший популярность среди садоводов
Фото: commons.wikimedia.org by Nicholas Gemini is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Цветы мирабилиса могут быть самых разных оттенков, а на одном кусте часто можно увидеть соцветия разной окраски. Этот цветок привлекает различных насекомых и мотыльков, что делает его цветение еще более привлекательным для сада. Мирабилис требует минимума ухода и может расти на солнце или в полутени на разных почвах, при условии отсутствия застоя влаги.

Этот универсальный цветок прекрасно смотрится как в одиночной посадке, так и в группах, а его аромат позволяет наслаждаться им вечером и ночью. После цветения мирабилис образует крупные плоды, из которых можно получить семена для последующего посева или пропуска.

Мирабилис пользуется популярностью у садоводов благодаря своей универсальности. Его можно высевать непосредственно в открытый грунт или применять рассадный метод. В средней полосе он выращивается как однолетнее растение, но клубни можно сохранить на зиму. Для этого в холодную осень клубни выкапывают, обрезают стебли и хранят в прохладном помещении, как георгины. Весной их высаживают в прогретую почву. Семена сеют в мае или даже раньше в южных регионах, а на рассаду — в апреле.

Мирабилис предпочитает светлые или полутенистые участки с нейтральной почвой. Этот растение отлично подходит для создания долгоцветущего цветника, бордюров и цветочных композиций. Оно неприхотливо и не требует частого полива, хорошо переносит дождливые летние периоды.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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