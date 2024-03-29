Вот чем важно обработать деревья весной: избавьтесь от вредителей

С наступлением тепла и пробуждением природы становится крайне важным провести обработку сада от вредителей и болезней. Первая обработка деревьев рекомендуется осуществлять весной, когда начинает потеплеть и минуют холода. Перед распусканием почек проводится первичная обработка сада. Если почки уже начали открываться, концентрацию бордоской жидкости снижают до 1%, пишет автор Дзен-канала "Маленькая Дача".
Для борьбы с вредителями, такими как щитовка, тля, медяница и другими, эффективно применять вазелиновое масло 30+. Оно помогает избавиться от зимующих вредителей и отложенных яиц, образуя тонкую пленку на обрабатываемых участках. Обработку маслом 30+ проводят при температуре воздуха +5 - 6 градусов.
Для обработки плодовых и косточковых деревьев можно использовать карбонат (мочевину), который также служит подкормкой. Раствор приготавливают на основе 250 грамм мочевины на 5 литров воды.
Далее представлены несколько рецептов обработки деревьев:
Выберите подходящий для вас метод обработки и следуйте инструкциям.
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