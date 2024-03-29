Вот чем важно обработать деревья весной: избавьтесь от вредителей

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Важные обработки деревьев весной

1:44
Садоводство » Вредители и болезни

С наступлением тепла и пробуждением природы становится крайне важным провести обработку сада от вредителей и болезней. Первая обработка деревьев рекомендуется осуществлять весной, когда начинает потеплеть и минуют холода. Перед распусканием почек проводится первичная обработка сада. Если почки уже начали открываться, концентрацию бордоской жидкости снижают до 1%, пишет автор Дзен-канала "Маленькая Дача".

Важные обработки деревьев весной
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Для борьбы с вредителями, такими как щитовка, тля, медяница и другими, эффективно применять вазелиновое масло 30+. Оно помогает избавиться от зимующих вредителей и отложенных яиц, образуя тонкую пленку на обрабатываемых участках. Обработку маслом 30+ проводят при температуре воздуха +5 - 6 градусов.

Для обработки плодовых и косточковых деревьев можно использовать карбонат (мочевину), который также служит подкормкой. Раствор приготавливают на основе 250 грамм мочевины на 5 литров воды.

Далее представлены несколько рецептов обработки деревьев:

  • Обработка медными препаратами, такими как медный купорос или сульфат меди, помогает бороться с различными болезнями. Для молодых кустарников и деревьев используют 1% раствор медного купороса, для взрослых деревьев - 3%.
  • Против парши, монилиоза и других болезней помогут препараты, такие как "Абига Пик" или "Хом".
  • Контактный препарат "Азофос" эффективен против различных грибковых заболеваний.
  • Известково-серный отвар или препарат "ПФКлерос" также помогают защитить сад от различных вредителей и болезней.

Выберите подходящий для вас метод обработки и следуйте инструкциям.

Чем опрыскивать сад весной. Обработка сада от болезней и вредителей. Весенняя обработка сада.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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