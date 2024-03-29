Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ветеринары ответили, как справиться с ожирением у кота
Стюардесса порекомендовала пассажирам не пользоваться столиком для еды в самолёте
Онкохирург Мухаметов: колоноскопия по показаниям защитит от рака кишечника
The Guardian: ИИ прогнозирует осложнения при лечении рака груди с точностью 73%
Пять ошибок интимной гигиены, которые вредят женскому здоровью
В Минпромторге РФ заявили о регулярных поставках препаратов против диабета
Это удивляет: как проводит свой день актёр Марк Уолберг
Директор "Пикника" рассказал об утрате всех инструментов и декораций группы при теракте
Forbes: глава ГК "Астра" Денис Фролов стал долларовым миллиардером
Сделайте это с тюльпанами, как только растает снег: залог пышного цветения

Что нужно сделать с тюльпанами ранней весной

2:16
Садоводство » Цветы

Как только снег растает, и земля прогревается, первые ростки тюльпанов, посаженных осенью, начинают пробиваться. Цветам важен правильных какой уход им нужен сразу после таяния снега.

Что нужно сделать с тюльпанами ранней весной
Фото: commons.wikimedia.org by Loadmaster (David R. Tribble) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В первую очередь, рекомендую почистить будущий цветник. Многие садоводы зимой укрывают тюльпаны мульчей. Сейчас лучше снять мульчу, чтобы земля быстрее прогрелась и подсыхала, а росткам не мешало прорастать. Тюльпаны не любят избыток влаги, поэтому важно избежать застоя воды после таяния снега. Если зимой было много снега и повсюду осталась влага, особенно важно удалить мульчу. Иногда возникают возвратные заморозки, когда тюльпаны уже выросли. Молодые листья могут приостановить свой рост, но продолжат развиваться, когда потеплеет. Если вы беспокоитесь за растения, временно укройте их агроволокном — это будет надежнее. Не забудьте снять укрытие, как только тепло вернётся, пишет Дзен-канал "Садоёж".

Как только снег растает, и температура поднимется до около +5 градусов, можно приступить к первым подкормкам. Чтобы зелень тюльпанов росла быстрее, а кусты были пышными, растениям нужен азот. Первая подкормка тюльпанов должна обеспечить им достаточное количество азота. Можно использовать аммиачную селитру, потому что она эффективна даже при низких температурах, быстро усваивается растениями и даёт быстрые результаты. Позже, когда растения вырастут, можно будет использовать калийно-фосфорные удобрения для стимулирования длительного цветения. Но помните, что для успешного цветения необходимо обеспечить растения богатым зелёным листьев. Поэтому начинать нужно с азотных подкормок.

Самые распространённые заболевания тюльпанов — фузариоз и серая гниль. Для профилактики рекомендуется обработать клумбу 1% бордоской смесью, чтобы предотвратить побурение, сморщивание и почернение листьев. Тюльпаны также могут привлечь внимание грызунов. Для защиты от них можно использовать тряпочки, пропитанные мазью Вишневского, закопав их вокруг растений. При этом следите, чтобы не повредить молодые ростки. Эту процедуру можно провести и после прорастания луковиц.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Пугачёва испугалась статуса иноагента? Божена Рынска высказалась о новом посте Примадонны

Журналистка Божена Рынска объяснила, почему Алла Пугачёва так поздно отреагировала на трагедию в "Крокус Сити Холле".

Божена Рынска высказалась о присвоении Пугачёвой статуса иноагента: "Вы за отечество не решайте"
Моторист раскрыл максимально убивающие двигатель автомобиля обороты
Истина о тахометре: какие обороты действительно губительны для вашего авто
Губерниев отреагировал на слова Ирины Винер, которая назвала россиян на ОИ "командой бомжей"
Садальский отказался осуждать Дмитрия Назарова, который написал издевательский стих про "Крокус"
Фрегат "Маршал Шапошников" с "Калибрами" на борту повышает ставки РФ на Ближнем Востоке Любовь Степушова США "рекомендовали" Дании отдать самолёты F-16 Аргентине вместо Украины Дмитрий Плотников Рецепты блинчиков: три варианта на любой вкус Ирина Гусакова
Эффективные методы защиты, которые помогут побороть медведку
Ранний урожай: когда сеять огурцы на рассаду в теплице
Герань начнёт бурно расти всего через пару недель: две капли этого средства творят чудеса — растение преобразится
Герань начнёт бурно расти всего через пару недель: две капли этого средства творят чудеса — растение преобразится
Последние материалы
Юлия Барановская хочет родить четвертого ребенка
СК просит суд арестовать девятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе Сити Холле"
Эксперт Ногай: азиатские и российские бренды заменяют люксовые компании Запада
Автоэксперты назвали семь самых недорогих рамных внедорожников на рынке РФ
"Авто.ру": россияне дольше всего владеют автомобилями Daewoo Nexia и Ford Focus
Певица Валерия считает общее мировоззрение одним из факторов крепкого брака
SciAdv: особый обонятельный белковый рецептор может регулировать давление
Футболист Салтыков рассказал, какой город является футбольной столицей России
Подкормка рассады после пикировки
Бывший сотрудник СБУ Прозоров назвал похожими действия боевиков в "Крокусе Сити Холле" с работой украинской ДРГ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников