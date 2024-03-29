Сделайте это с тюльпанами, как только растает снег: залог пышного цветения

Что нужно сделать с тюльпанами ранней весной

2:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Как только снег растает, и земля прогревается, первые ростки тюльпанов, посаженных осенью, начинают пробиваться. Цветам важен правильных какой уход им нужен сразу после таяния снега.

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В первую очередь, рекомендую почистить будущий цветник. Многие садоводы зимой укрывают тюльпаны мульчей. Сейчас лучше снять мульчу, чтобы земля быстрее прогрелась и подсыхала, а росткам не мешало прорастать. Тюльпаны не любят избыток влаги, поэтому важно избежать застоя воды после таяния снега. Если зимой было много снега и повсюду осталась влага, особенно важно удалить мульчу. Иногда возникают возвратные заморозки, когда тюльпаны уже выросли. Молодые листья могут приостановить свой рост, но продолжат развиваться, когда потеплеет. Если вы беспокоитесь за растения, временно укройте их агроволокном — это будет надежнее. Не забудьте снять укрытие, как только тепло вернётся, пишет Дзен-канал "Садоёж".

Как только снег растает, и температура поднимется до около +5 градусов, можно приступить к первым подкормкам. Чтобы зелень тюльпанов росла быстрее, а кусты были пышными, растениям нужен азот. Первая подкормка тюльпанов должна обеспечить им достаточное количество азота. Можно использовать аммиачную селитру, потому что она эффективна даже при низких температурах, быстро усваивается растениями и даёт быстрые результаты. Позже, когда растения вырастут, можно будет использовать калийно-фосфорные удобрения для стимулирования длительного цветения. Но помните, что для успешного цветения необходимо обеспечить растения богатым зелёным листьев. Поэтому начинать нужно с азотных подкормок.

Самые распространённые заболевания тюльпанов — фузариоз и серая гниль. Для профилактики рекомендуется обработать клумбу 1% бордоской смесью, чтобы предотвратить побурение, сморщивание и почернение листьев. Тюльпаны также могут привлечь внимание грызунов. Для защиты от них можно использовать тряпочки, пропитанные мазью Вишневского, закопав их вокруг растений. При этом следите, чтобы не повредить молодые ростки. Эту процедуру можно провести и после прорастания луковиц.