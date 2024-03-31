У рассады будут толстые стебли: вот чем нужно её подкормить — поможет дешёвое средство из аптеки

Эта простая подкормка для рассады позволяет получить крепкие растения с толстыми стеблями. Рецептом поделился садовод, ведущий Дзен-канал "Маленькая Дача".
Для приготовления подкормки вам понадобится аптечная таблетка под названием "Аспаркам". Этот препарат содержит калий и магний, что делает его натуральным и помогает растениям стать крепкими, предотвращая хлороз.
Для приготовления раствора нам понадобится всего 2 таблетки на два литра тёплой воды. Разомните таблетки, хорошо перемешайте с водой и полейте под корень растений.
Эту подкормку можно применять раз в 2 недели, и, конечно же, необходимо чередовать её с другими. Если двухлитровая порция вам кажется недостаточной, просто увеличьте количество пропорционально.
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