У рассады будут толстые стебли: вот чем нужно её подкормить — поможет дешёвое средство из аптеки

Подкормка рассады "Аспаркамом"

0:51 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Эта простая подкормка для рассады позволяет получить крепкие растения с толстыми стеблями. Рецептом поделился садовод, ведущий Дзен-канал "Маленькая Дача".

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Для приготовления подкормки вам понадобится аптечная таблетка под названием "Аспаркам". Этот препарат содержит калий и магний, что делает его натуральным и помогает растениям стать крепкими, предотвращая хлороз.

Для приготовления раствора нам понадобится всего 2 таблетки на два литра тёплой воды. Разомните таблетки, хорошо перемешайте с водой и полейте под корень растений.

Эту подкормку можно применять раз в 2 недели, и, конечно же, необходимо чередовать её с другими. Если двухлитровая порция вам кажется недостаточной, просто увеличьте количество пропорционально.

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