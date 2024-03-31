Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ТАСС: стоимость газа в Европе упала на 17% в первом квартале 2024 года
Специалисты выделили страны с наилучшим качеством воздуха
Почему масса тела и мышцы не растут
Nissan уходит от стандартов и возвращается к уникальному дизайну
Актёр Ширвиндт рассказал, как с годами изменяются отношения с противоположным полом
Врач-эндокринолог Роман Терушкин рассказал о симптомах и особенностях возникновения бессонницы
Секретные средства моделей: шесть эликсиров красоты
Рецепт вкуснейших маффинов из кабачков
Le Monde: мэр Парижа Идальго заявила о нетеплом приеме российских олимпийцев
У рассады будут толстые стебли: вот чем нужно её подкормить — поможет дешёвое средство из аптеки

Подкормка рассады "Аспаркамом"

0:51
Садоводство » Советы

Эта простая подкормка для рассады позволяет получить крепкие растения с толстыми стеблями. Рецептом поделился садовод, ведущий Дзен-канал "Маленькая Дача".  

Подкормка рассады "Аспаркамом"
Фото: author's photograph by edibleoffice is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic

Для приготовления подкормки вам понадобится аптечная таблетка под названием "Аспаркам". Этот препарат содержит калий и магний, что делает его натуральным и помогает растениям стать крепкими, предотвращая хлороз.

Для приготовления раствора нам понадобится всего 2 таблетки на два литра тёплой воды. Разомните таблетки, хорошо перемешайте с водой и полейте под корень растений.

Эту подкормку можно применять раз в 2 недели, и, конечно же, необходимо чередовать её с другими. Если двухлитровая порция вам кажется недостаточной, просто увеличьте количество пропорционально.

Ранее мы рассказали о применении шишек в саду.

Подкормите рассаду аспаркамом!
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Советы от косметологов: эффективные способы устранения морщин в области глаз

Два эксперта делятся своими предпочтениями в домашнем уходе за кожей, направленном на профилактику появления морщин и борьбу с признаками старения, а также в салонных процедурах от филлеров до плазмотерапии.

Советуют косметологи: как избавиться от морщин вокруг глаз
Удобряем рассаду помидоров
Рассаде необходимо достаточно питательных веществ
Назван продукт, который может стать достойной заменой подорожавшего какао
Эти привычки сводят собаку с ума: как не лишить питомца рассудка своими руками
Россия поможет Кубе пережить один из самых глубоких кризисов Дмитрий Плотников Фрегат "Маршал Шапошников" с "Калибрами" на борту повышает ставки РФ на Ближнем Востоке Любовь Степушова Рецепты блинчиков: три варианта на любой вкус Ирина Гусакова
Экологический кризис в Паттайе: пляж Джомтьен под угрозой из-за загрязнения морской воды
Лёгкий суп с фасолью и кукурузой: аппетитный и густой, и совсем без мяса
Сколько слов они знают: названы самые разговорчивые породы кошек
Сколько слов они знают: названы самые разговорчивые породы кошек
Последние материалы
BFM: судебный иск Минпромторга РФ к X5 Retail Group нацелен на избавление от иностранного управления
ТОП-3 способа оживить интерьер
Экотуризм в России: популярность заповедников растет
Инвесторы ожидают разочаровывающие отчеты из-за падений акций Tesla
Под виноградом отлично растут некоторые культуры
10 лучших средств для снятия макияжа не дороже 500 рублей
Названы причины, почему котёнок мяукает
Талызина: «Алла Пугачева молчала бы в тряпочку и не вякала»
Спецназ ФСБ заблокировал террористов в рамках КТО в Махачкале и Каспийске
Археологи из ТюмГУ исследуют могилы младенцев за полярным кругом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников