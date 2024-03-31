Вот что нужно посадить под елью: эти растения отлично растут под широкими ветвями

При получении участка наследством мы часто сталкиваемся с уже имеющимися старыми деревьями, такими как ели. Под ней отлично растёт ряд культур. О них рассказал Дзен-канал "Полтора гектара под Тамбовом".
Барвинок. Он сохраняет листву даже зимой.
Хоста. Хорошо переносит тень, но требует регулярного полива, особенно если в почве присутствуют корни ели.
Ландыш и волжанка двудомная также могут успешно расти под елью.
Для растений с жёлто-зелёной листвой, таких как астильба, рекомендуется выбирать участки с более интенсивным освещением.
Рододендроны также могут процветать в тени, но следует учитывать их компактную корневую систему и избегать пересечения корней с корнями ели.
В целом, многие растения могут успешно процветать под елью, особенно если их выращивать в контейнерах, чтобы избежать переплетения корней и обеспечить достаточное увлажнение.
Этот простой и безопасный способ поможет избавиться от слизней на участке.