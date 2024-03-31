Вот что нужно посадить под елью: эти растения отлично растут под широкими ветвями

Что посадить под елью

0:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

При получении участка наследством мы часто сталкиваемся с уже имеющимися старыми деревьями, такими как ели. Под ней отлично растёт ряд культур. О них рассказал Дзен-канал "Полтора гектара под Тамбовом".

Фото: https://www.flickr.com/photos/beauvais/4760909317/ by Zach Beauvais from Ludlow, Shropshire, United Kingdom is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Барвинок. Он сохраняет листву даже зимой.

Хоста. Хорошо переносит тень, но требует регулярного полива, особенно если в почве присутствуют корни ели.

Ландыш и волжанка двудомная также могут успешно расти под елью.

Для растений с жёлто-зелёной листвой, таких как астильба, рекомендуется выбирать участки с более интенсивным освещением.

Рододендроны также могут процветать в тени, но следует учитывать их компактную корневую систему и избегать пересечения корней с корнями ели.

В целом, многие растения могут успешно процветать под елью, особенно если их выращивать в контейнерах, чтобы избежать переплетения корней и обеспечить достаточное увлажнение.