Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Из-за танцующего пассажира россияне не смогли вовремя вылететь из Москвы в Стамбул
Ветеринары назвали обязательные процедуры с котом перед летом
Большой гид по средствам для умывания
Что заставляет инспекторов ГИБДД бояться в разговоре с водителями
Нейросетевой Юрий Никулин снимется в новом российском фильме
Шоколадно-мятное печенье с хрустящей мраморной корочкой: как приготовить
Музыкальный критик Соседов считает возможным попадание Пугачёвой в реестр иноагентов
Раскрыты преимущества чугунной ванны
Самый доступный дом в Ялте оценён в 24 миллиона рублей
Ещё больше великолепных растений в саду: как размножить сирень

Три способа размножения сирени

2:51
Садоводство » Деревья и кустарники

Сирень — изысканный цветущий кустарник, который радует нас своей красотой и прекрасным ароматом. Это растение является одним из любимых, часто выращивается в наших садах и парках. Но как размножать сирень, чтобы получить ещё больше этих великолепных растений?

Три способа размножения сирени
Фото: Own work by Tangopaso is licensed under public domain

Способы размножения сирени

Существует несколько способов размножения сирени:

  • черенкование,
  • деление куста,
  • семенное размножение.

Каждый из них имеет свои особенности и требует определенных знаний и умений.

Черенкование

Первый и, пожалуй, наиболее распространенный метод размножения сирени — черенкование. Для этого важно выбрать здоровое и крепкое растение, у которого есть достаточное количество побегов. Весной, когда кустарник только начинает активно расти, можно отрезать верхушку побега длиной около 10-15 сантиметров. Черенки следует разместить в специальные контейнеры, наполненные плодородной почвой или смесью из песка и перлита. Они должны быть устроены таким образом, чтобы в них поддерживались оптимальные влажность и температура. Через несколько недель у черенков появятся корни, и они могут быть высажены на постоянное место.

Деление

Второй способ — деление — подходит для взрослых кустарников. Чтобы провести деление, необходимо выбрать здоровый куст и аккуратно разделить его на несколько частей таким образом, чтобы у каждой части остались корни и почки. Полученные растения следует пересадить в почву, удобренную органическими веществами, и особенно заботиться о них в первое время после пересадки.

Размножение семенами

Семенное размножение сирени — более сложный и продолжительный процесс, но позволяет получить уникальные сорта. Нужно собрать спелые семена из цветоносов и высадить их в контейнеры с плодородной почвой в начале осени. После этого контейнеры следует разместить в теплице или на теплой веранде, защитив от сильных морозов. Через несколько месяцев семена прорастут и растения можно будет высадить в открытый грунт.

Другие нюансы для правильного размножения сирени

Помимо выбора способа размножения, важно учесть и другие нюансы. Сирень предпочитает солнечное место и питательную почву. Постоянный подкорм с использованием специальных удобрений поможет обеспечить растению необходимые питательные вещества. Также важно проводить регулярные санитарные обрезки, чтобы улучшить форму и разветвление куста.

Вот таким образом вы сможете размножить сирень и создать на своем участке настоящий цветочный рай. Знание и умение выполнять каждый из способов размножения сирени поможет вам внести новые сорта и цветовые вариации в ваш сад, а также увеличить количество этих прекрасных растений. В итоге вы будете окружены ароматом и красотой сирени, которая станет настоящей гордостью вашего сада.

Как размножить сирень черенками
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Дворцы, тонны валюты и премиальные авто. ФСБ провела обыски у представителя минэкономразвития в Ставропольском крае

ФСБ обнаружила 4 млн иностранной валюты и шесть премиальных авто у обвиняемого в рейдерстве директора минэкономразвития.

При обыске у представителя минэкономразвития в Ставропольском крае нашли миллионы валюты и люксовые авто
В Китае удивились решению России, которое затрагивает проект по поставкам газа
Sohu: в Китае удивлены нестандартным подходом России к вопросу "Силы Сибири — 2"
На благотворительный концерт группы "Пикник" в Санкт-Петербурге раскупили все билеты
Нужно ли стирать новую одежду перед использованием: мифы и рекомендации
В ВСУ пишут отказы выходить на передовую, у Киева серьёзные проблемы с логистикой Дмитрий Плотников Директор ФСБ Бортников: киевский режим надо признавать террористическим и ликвидировать Любовь Степушова Расстрелять нельзя помиловать: какой была последняя смертная казнь в России и кто будет следующий? Петр Ермилин
Григорий Лепс поддержал возможную свадьбу Киркорова и Бузовой
Приготовьтесь к царскому урожаю картошки: вот что положите в лунки при посадке
Угрожают отрезать уши и расправиться с семьями: адвокаты террористов из "Крокуса" пожаловались на травлю
Угрожают отрезать уши и расправиться с семьями: адвокаты террористов из "Крокуса" пожаловались на травлю
Последние материалы
Эксперт Насонов: семьи могут приобрести квартиру в ипотеку под низкий процент благодаря льготной программе
Алла Пугачева выпустит совместную песню с восходящей звездой к своему 75-летнему юбилею
Эксперт ВСС: туристическое страхование необходимо для экстренных случаев
Быков не знает, примет ли предложение СКА, если его позовут в клуб
4 малоизвестных мультфильма, которые были запрещены в СССР
Почему поворотник автомобиля мигает быстрее при перегорании лампочки: научное объяснение
В России спрогнозировали рост цен на путевки от профсоюзов
Евродепутат Луэна возмутился углеродным следом конфликта на Украине
Си Цзиньпин: США и Китаю необходимо развивать свои торгово-экономические отношения
Сливочный салат из жареного картофеля: рецепт сытного блюда
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников