Какие сорта яблонь лучше сажать в северных областях

Садоводы рекомендуют сажать в областях севернее 56 градуса с.ш. следующие сорта яблонь

1:11 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Нижегородские и вятские садоводы и агрономы при НГСХА (Нижегородской сельскохозяйственной академии) выделили следующие сорта яблонь для выращивания в условиях с прохладным летом и долгой зимой.

Фото: creativecommons.org by Андрей Колычев is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en

1. Антоновка обыкновенная — это старинный русский сорт, который отлично адаптируется к условиям северной почвы.

2. Спартан — канадский сорт, обладающий высокой зимостойкостью и устойчивостью к болезням.

3. Мельба — летний сорт, способный выдерживать морозы до -35 градусов.

4. Белый налив (Папировка) — ранний летний сорт, хорошо переносящий холодные зимы.

5. Грушовка московская — старинный русский сорт с хорошей зимостойкостью.

6. Звездочка — зимостойкий сорт, устойчивый к парше и другим заболеваниям.

7. Богатырь — зимний сорт, отличающийся высокой зимостойкостью, урожайностью и хорошим вкусом плодов.

8. Уэлси — осенний сорт, имеющий хорошую зимостойкость и устойчивость к болезням.

Рекомендуется сочетать яблони различных сортов для получения урожая с августа (белый налив) до октября (звёздочка).