Какие сорта яблонь лучше сажать в северных областях

Нижегородские и вятские садоводы и агрономы при НГСХА (Нижегородской сельскохозяйственной академии) выделили следующие сорта яблонь для выращивания в условиях с прохладным летом и долгой зимой.
1. Антоновка обыкновенная — это старинный русский сорт, который отлично адаптируется к условиям северной почвы.
2. Спартан — канадский сорт, обладающий высокой зимостойкостью и устойчивостью к болезням.
3. Мельба — летний сорт, способный выдерживать морозы до -35 градусов.
4. Белый налив (Папировка) — ранний летний сорт, хорошо переносящий холодные зимы.
5. Грушовка московская — старинный русский сорт с хорошей зимостойкостью.
6. Звездочка — зимостойкий сорт, устойчивый к парше и другим заболеваниям.
7. Богатырь — зимний сорт, отличающийся высокой зимостойкостью, урожайностью и хорошим вкусом плодов.
8. Уэлси — осенний сорт, имеющий хорошую зимостойкость и устойчивость к болезням.
Рекомендуется сочетать яблони различных сортов для получения урожая с августа (белый налив) до октября (звёздочка).
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