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Как вырастить в саду нертеру — экзотическое горное растение

Как вырастить нертеру у себя на участке: полезные практики и советы

3:08
Садоводство » Цветы

Выращивание нертеры — увлекательное и ответственное занятие, которое требует тщательной подготовки и постоянного ухода. Нертера, также известная как нертера ялка, является экзотическим растением из семейства хвойных, которое произрастает в горных регионах. В этой статье мы поделимся с вами лучшими практиками и советами по выращиванию нертеры.

Как вырастить нертеру у себя на участке: полезные практики и советы
Фото: flickr.com by jacilluch is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Выбор места для выращивания

Нертера предпочитает яркий и прямой солнечный свет, поэтому выберите хорошо освещенное место в вашем саду или на балконе.

Обеспечьте нертере защиту от прямых солнечных лучей в летний период, особенно в жаркие часы дня. Для этого можно использовать тканевую навеску или сетку.

Подготовка почвы

Нертера предпочитает рыхлую и хорошо дренированную почву. Перед посадкой добавьте в грунт перегной или компост для улучшения его плодородия.

Регулярно подсыпайте небольшое количество песка к корням растения, чтобы обеспечить его дополнительную дренажную систему.

Посадка нертеры

Выберите здоровое саженце нертеры с крепкими корнями и зелеными иголками. Убедитесь, что саженец не имеет повреждений или заболеваний.

Сделайте небольшое отверстие в почве и аккуратно поместите саженец в него. Засыпьте отверстие землей и немного придавите, чтобы обеспечить надежную опору для нертеры.

Регулярный полив

Влага играет важную роль в росте нертеры. Регулярно поливайте растение, особенно в теплый период года. Однако не переувлажняйте почву, чтобы избежать развития гнили и грибковых инфекций.

В зимний период уменьшите объем полива, но не допускайте пересыхания почвы. Зимняя засуха может негативно сказаться на здоровье нертеры.

Удобрение

Регулярное удобрение поможет нертере развиваться и процветать. Используйте специальное хвойное удобрение, следуя инструкциям производителя.

Начинайте удобрять растение с весеннего периода и продолжайте процедуру в течение всего роста и развития нертеры.

Подрезка и формирование кроны

Регулярная подрезка поможет создать привлекательную и здоровую крону для вашей нертеры. Подрежьте сухие и поврежденные ветви, а также удаляйте перекрывающиеся.

Формируйте крону симметрично, чтобы обеспечить правильное распределение солнечного света и воздушного потока.

Защита от вредителей и болезней

Осматривайте нертеру регулярно на наличие вредителей и заболеваний. Удалите пожелтевшие или поврежденные листья сразу же.

В случае обнаружения вредителей примените специальные инсектициды или биологические средства защиты, следуя инструкциям производителя.

Последование вышеуказанным советам и рекомендациям поможет вам вырастить здоровую и красивую нертеру в своем саду или на балконе. Помните, что для успешного выращивания требуется терпение, наблюдательность и любовь к растению. Удачи в ваших садоводческих начинаниях!

Ягодка съедобна или нет? | Нертера - красочное почвопокровное растение. Что она любит?
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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