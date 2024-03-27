Огородники-эстеты предпочитают многолетник соланум с декоративным урожаем

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Как вырастить соланум, который будет шикарно смотреться на участке

2:43
Садоводство » Цветы

Солянум — кустовое растение, привлекающее внимание своими прекрасными яркими цветами и декоративными плодами. Обычно выращивается в декоративных садах, на приусадебных участках и в горшках внутри помещений. Рекомендации ниже помогут вам успешно вырастить это прекрасное растение.

Как вырастить соланум, который будет шикарно смотреться на участке
Фото: flickr.com by jacilluch is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Выбор сорта и подготовка почвы

Перед посадкой соланума важно выбрать подходящий для вашего региона сорт. Обратите внимание на высоту растения, его цветение, а также наличие и размер плодов. Кроме того, вы должны подготовить почву для выращивания соланума. Растение предпочитает рыхлые, увлажненные почвы с хорошим дренажем. Желательно добавить органические удобрения перед посадкой.

Посадка соланума

Соланум можно выращивать из семян или черенков. Если вы выбрали семена, замочите их в теплой воде на несколько часов перед посадкой. Затем посадите семена в горшки или в грунт на глубину около 1 см. Если вы решили вырастить соланум через черенки, отрежьте здоровую ветку с несколькими листьями. После удаления нижних листьев поместите черенок в воду на несколько дней, пока не появятся корни. Затем посадите черенок в грунт.

Уход за соланумом

Одним из важных аспектов ухода за соланумом является поддержание влажности почвы. Регулярно поливайте растение, особенно в периоды жары. Однако стоит помнить, что соланум не переносит избыточного застоя влаги, поэтому не переувлажняйте почву. Также регулярно подкармливайте растение с помощью универсальных удобрений, следуя инструкциям на упаковке.

Поддержка и формирование

Соланум может вырастать до значительной высоты, поэтому ему нужна поддержка. Используйте колышки или металлические опоры, чтобы поддерживать растение. Если вы хотите формировать куст, обрезайте его весной или осенью, удаляя побеги, которые могут испортить общую форму растения.

Проблемы и болезни

Хотя соланум является устойчивым растением, оно может подвергаться нападению вредителей, таких как тля или мучнистый червец. В случае обнаружения вредителей примените соответствующие пестициды. Кроме того, соланум может страдать от различных болезней, таких как серая плесень или корень гнилой. В таких случаях удалите пораженные участки и обработайте растение лекарственными препаратами.

С обращением к советам, приведенным выше, вы сможете успешно вырастить красивый и здоровый соланум. Обладая этим прекрасным цветущим растением, ваш сад станет более живописным и привлекательным для гостей.

Соланум или паслён. Декоративный помидор, или просто красивое южное растение
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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