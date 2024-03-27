Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Алла Пугачева планирует организовать юбилейный концерт в Израиле
Стоматолог Сошников рассказал, что зубы окрашивают не только чай и кофе, но и яркие овощи и фрукты
Ирина Винер назвала "командой бомжей" российских спортсменов, которые примут участие в ОИ-2024
Касторовое масло: реальные преимущества для здоровья волос и кожи
Манижа рассказала о страшных последствиях теракта в "Крокусе" для таджиков
Science Alert: "Духовное завещание" было написано не отцом, а сестрой Уильяма Шекспира
Defender представит новый флагманский внедорожник Octa на базе Land Rover Defender 110
Манная каша на молоке в мультиварке: готовить проще, чем в кастрюле
Египет надеется принять больше туристов из России
Весна - самое успешное время для посадки груши

Рассказываем как посадить саженец груши в весенний период

2:40
Садоводство » Деревья и кустарники

Посадка груши в весенний период является важным моментом для успешного развития дерева и обеспечения его будущего плодоношения. Весна — идеальное время для высадки грушевых саженцев, так как в это время растение активно пробуждается из зимней спячки и начинает формировать новые побеги.

Рассказываем как посадить саженец груши в весенний период
Фото: hear.org by Forest & Kim Starr is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Перед самой посадкой груши необходимо выбрать подходящее место. Грушевые деревья предпочитают солнечные и хорошо освещенные участки с хорошо дренированными почвами. Избегайте мест с застоями воды, так как груше не нравится переувлажнение корневой системы. Идеальным вариантом будет участок с легкой, плодородной почвой.

Перед высадкой необходимо подготовить почву. Перекопайте участок на глубину около 40-50 см и удалите все камни и сорную растительность. При необходимости добавьте органическое удобрение, такое как перегной или компост, чтобы обогатить почву питательными веществами.

Когда участок подготовлен, можно приступать к самой посадке груши. Расстояние между саженцами должно быть не менее 3-4 метров, чтобы деревья могли свободно разрастаться. Раскопайте яму глубиной и шириной около 60 см. Поместите саженец в яму, убедившись, что корни находятся внутри без перекручиваний или переломов. Затем заполните яму землей, хорошо уплотните и полейте водой.

Обратите внимание, что посаженное дерево нуждается в креплении. В зависимости от размера саженца, используйте кольца или кольца с опорами для укрепления дерева. Это поможет предотвратить перекосы и сохранить стабильность растения на протяжении первых нескольких лет.

После посадки необходимо обеспечить регулярный полив и уход за молодым деревом. Влага играет важную роль в успешном укоренении и развитии груши. Поддерживайте влажность почвы, особенно в периоды засухи, и регулярно удаляйте сорные растения, чтобы предотвратить конкуренцию за питательные вещества.

Также важно помнить, что грушевые деревья нуждаются в формировании кроны. В течение первых нескольких лет после посадки регулярно обрезайте побеги, чтобы сформировать желаемую форму кроны и способствовать развитию дерева.

Посадка груши в весенний период требует некоторого подготовительного труда и внимательного ухода. Однако, при правильном подходе, это обеспечит здоровое и плодоносящее дерево, радующее вас вкусными плодами груши. Подвергнувшись надлежащему уходу, грушевое дерево станет не только прекрасным украшением сада, но и надежным источником свежих и вкусных плодов для всей семьи.

Как посадить грушу? Правильная посадка саженцев груши
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Sohu: в Китае удивлены нестандартным подходом России к вопросу "Силы Сибири — 2"

Россия активно продвигает проект газопровода "Сила Сибири — 2", который предполагает поставки природного газа через Монголию в КНР, говорится в материале Sohu.

В Китае удивились решению России, которое затрагивает проект по поставкам газа
На предстоящий концерт группы "Пикник" раскупили все билеты
На благотворительный концерт группы "Пикник" в Санкт-Петербурге раскупили все билеты
Нужно ли стирать новую одежду перед использованием: мифы и рекомендации
Григорий Лепс поддержал возможную свадьбу Киркорова и Бузовой
Директор ФСБ Бортников: киевский режим надо признавать террористическим и ликвидировать Любовь Степушова После теракта в "Крокусе" надо сделать серьёзные выводы по нацбезопасности Дмитрий Плотников Расстрелять, нельзя помиловать: какой была последняя смертная казнь в России, и кто будет следующий? Петр Ермилин
Дворцы, тонны валюты и премиальные авто. ФСБ провела обыски у директора Минэкономразвития и других членов ОПГ
9 преимуществ подтягиваний. Бросьте вызов силе тяжести и нарастите силу и мускулатуру
Рассказываем о том, как сохранить здоровье вишни весной с помощью обрезки
Рассказываем о том, как сохранить здоровье вишни весной с помощью обрезки
Последние материалы
Алла Пугачева планирует организовать юбилейный концерт в Израиле
Стоматолог Сошников рассказал, что зубы окрашивают не только чай и кофе, но и яркие овощи и фрукты
Ирина Винер назвала "командой бомжей" российских спортсменов, которые примут участие в ОИ-2024
Рассказываем как посадить саженец груши в весенний период
Касторовое масло: реальные преимущества для здоровья волос и кожи
Манижа рассказала о страшных последствиях теракта в "Крокусе" для таджиков
Science Alert: "Духовное завещание" было написано не отцом, а сестрой Уильяма Шекспира
Defender представит новый флагманский внедорожник Octa на базе Land Rover Defender 110
Манная каша на молоке в мультиварке: готовить проще, чем в кастрюле
Египет надеется принять больше туристов из России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников