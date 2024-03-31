Как сеять семена при утере инструкции: даём универсальную схему

Как сеять семена, если утеряна инструкция

1:00 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Что делать, если у вас есть семена, но нет инструкции по их выращиванию? Есть универсальная схема для выращивания растений, которой поделился Дзен-канал "Посад".

Фото: en.wikipedia.org by Holly Cheng is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:GNU_Free_Documentation_License

Если на пакетике с семенами нет инструкции, считайте растения теплолюбивыми и сеянцы высаживайте после угрозы заморозков, обычно не раньше апреля.

Семена сеются на глубину, пропорциональную их размеру. Большие семена — глубже, мелкие — поверхностно.

Семена цветов всегда сеются поверхностно, как и в природе.

При пересадке можно заглублять растения с ворсистым стеблем или с корнями на стебле.

При поливе рассады через поддон вода поглощается по мере необходимости, избегая переувлажнения.

Держите грунт в стаканчиках под теплом, изолируя их от холодных поверхностей.

Не подкармливайте рассаду до тех пор, пока не развернутся первые настоящие листочки.

Эти советы помогут вам вырастить здоровую и крепкую рассаду, даже если у вас нет подробных инструкций по выращиванию.