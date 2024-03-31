Как сеять семена при утере инструкции: даём универсальную схему

Что делать, если у вас есть семена, но нет инструкции по их выращиванию? Есть универсальная схема для выращивания растений, которой поделился Дзен-канал "Посад".
Если на пакетике с семенами нет инструкции, считайте растения теплолюбивыми и сеянцы высаживайте после угрозы заморозков, обычно не раньше апреля.
Семена сеются на глубину, пропорциональную их размеру. Большие семена — глубже, мелкие — поверхностно.
Семена цветов всегда сеются поверхностно, как и в природе.
При пересадке можно заглублять растения с ворсистым стеблем или с корнями на стебле.
При поливе рассады через поддон вода поглощается по мере необходимости, избегая переувлажнения.
Держите грунт в стаканчиках под теплом, изолируя их от холодных поверхностей.
Не подкармливайте рассаду до тех пор, пока не развернутся первые настоящие листочки.
Эти советы помогут вам вырастить здоровую и крепкую рассаду, даже если у вас нет подробных инструкций по выращиванию.
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