Избавьтесь от сорняков между грядками: прополка и химические препараты не потребуются — всё необходимое есть на кухне

Как избавиться от сорняков при помощи кипятка

0:50 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Многие садоводы сталкиваются с проблемой сорной травы между грядками, что требует ежедневной прополки. Однако существуют народные методы, которые помогают решить эту проблему без химических составов, опасных для культурных растений.

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Один из таких методов — обработка участков кипятком, который временно останавливает рост травы. Также можно использовать раствор соли или уксуса для полива между грядками, что также подавляет рост сорняков.

Для более концентрированного раствора можно использовать соду, разведённую в воде. Однако при применении этих методов следует быть осторожным, чтобы не попасть на культурные растения.

Чтобы предотвратить рост травы на дорожках, их можно засыпать щебнем или покрыть плотно соломой.

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