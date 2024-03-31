Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россиянин рассказал чем кормят в бизнес-классе авиакомпании самой опасной страны мира
Печём "дышащий" белый хлеб в духовке
Как не стать жертвой мошенничества при автостраховке?
Эксперты назвали самые необычные породы кошек
ГИБДД отменит медсправку и заставит водителей пересдавать экзамен на права
Известен легкий способ отмыть кран от налета
Тотальное тонизирование: пять необычных хаков для использования тоника
Российские ученые смогли применить ИИ против рака кожи
Зачем гладить грязные обои утюгом
Избавьтесь от сорняков между грядками: прополка и химические препараты не потребуются — всё необходимое есть на кухне

Как избавиться от сорняков при помощи кипятка

0:50
Садоводство » Вредители и болезни

Многие садоводы сталкиваются с проблемой сорной травы между грядками, что требует ежедневной прополки. Однако существуют народные методы, которые помогают решить эту проблему без химических составов, опасных для культурных растений.

Как избавиться от сорняков при помощи кипятка
Фото: Cliché personnel - own work by Spedona (Spedona) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Один из таких методов — обработка участков кипятком, который временно останавливает рост травы. Также можно использовать раствор соли или уксуса для полива между грядками, что также подавляет рост сорняков.

Для более концентрированного раствора можно использовать соду, разведённую в воде. Однако при применении этих методов следует быть осторожным, чтобы не попасть на культурные растения.

Чтобы предотвратить рост травы на дорожках, их можно засыпать щебнем или покрыть плотно соломой.

Ранее мы рассказали, что положить в лунку при посадке картошки.

Как избавиться от сорняков и травы навсегда За 3 Секунды!
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Советы от косметологов: эффективные способы устранения морщин в области глаз

Два эксперта делятся своими предпочтениями в домашнем уходе за кожей, направленном на профилактику появления морщин и борьбу с признаками старения, а также в салонных процедурах от филлеров до плазмотерапии.

Советуют косметологи: как избавиться от морщин вокруг глаз
Удобряем рассаду помидоров
Рассаде необходимо достаточно питательных веществ
Назван продукт, который может стать достойной заменой подорожавшего какао
Эти привычки сводят собаку с ума: как не лишить питомца рассудка своими руками
Россия поможет Кубе пережить один из самых глубоких кризисов Дмитрий Плотников Фрегат "Маршал Шапошников" с "Калибрами" на борту повышает ставки РФ на Ближнем Востоке Любовь Степушова Рецепты блинчиков: три варианта на любой вкус Ирина Гусакова
Сводка с фронта: освобождена Новомихайловка, тяжёлые бои за Бердычи
Экологический кризис в Паттайе: пляж Джомтьен под угрозой из-за загрязнения морской воды
Лёгкий суп с фасолью и кукурузой: аппетитный и густой, и совсем без мяса
Лёгкий суп с фасолью и кукурузой: аппетитный и густой, и совсем без мяса
Последние материалы
Россиянин рассказал чем кормят в бизнес-классе авиакомпании самой опасной страны мира
Печём "дышащий" белый хлеб в духовке
Как избавиться от сорняков при помощи кипятка
Как не стать жертвой мошенничества при автостраховке?
Эксперты назвали самые необычные породы кошек
ГИБДД отменит медсправку и заставит водителей пересдавать экзамен на права
Известен легкий способ отмыть кран от налета
Тотальное тонизирование: пять необычных хаков для использования тоника
Российские ученые смогли применить ИИ против рака кожи
Зачем гладить грязные обои утюгом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников