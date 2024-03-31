Это растение хорошо растёт в тени, обвивая камни: очень красивый и неприхотливый вьюн

Посадите в саду неприхотливую цимбалярию постенную

0:30 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Эта уникальная трава может расти в тени, обвивая камни и не требуя особого ухода. Речь о цимбалярии постенной. Она идеально подходит для теневых условий и быстро заполняет большие участки, удерживая почву, при этом не задавливая соседние растения.

Фото: Own work by Averater is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Это многолетнее растение, но в условиях Подмосковья оно может погибнуть от холода, однако легко восстанавливается из семян или отростков стебля.

Ранее мы рассказали об эффективной подкормке для комнатных растений.