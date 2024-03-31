Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Увлажнитель для воздуха в вашей квартире и на работе — так ли уж необходим?
Посадите в саду этот эффектный почвопокровник
Приехал на дачу, а крыша обвалилась под снегом: что делать и кто виноват?
Алишер Моргенштерн* перечислил более 12 миллионов рублей пострадавшим в результате теракта в "Крокусе"
Готовим дома нежный грушевый пирог
Ветеринар Каштанова рассказала, что делать, если кошка перестала ходить в лоток
Экс-вратарь "Зенита" Вячеслав Малафеев продал недвижимость в Испании
"Локомотив" победил "Авангард" в Омске и вышел в полуфинал Кубка Гагарина
Актриса Шеннен Доэрти мужественно борется с раком
Это растение хорошо растёт в тени, обвивая камни: очень красивый и неприхотливый вьюн

Посадите в саду неприхотливую цимбалярию постенную

0:30
Садоводство » Цветы

Эта уникальная трава может расти в тени, обвивая камни и не требуя особого ухода. Речь о цимбалярии постенной. Она идеально подходит для теневых условий и быстро заполняет большие участки, удерживая почву, при этом не задавливая соседние растения.

Посадите в саду неприхотливую цимбалярию постенную
Фото: Own work by Averater is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Это многолетнее растение, но в условиях Подмосковья оно может погибнуть от холода, однако легко восстанавливается из семян или отростков стебля.

Ранее мы рассказали об эффективной подкормке для комнатных растений.

Цимбалярия постенная - почвопокровное и ампельное растение в моем саду
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Советы от косметологов: эффективные способы устранения морщин в области глаз

Два эксперта делятся своими предпочтениями в домашнем уходе за кожей, направленном на профилактику появления морщин и борьбу с признаками старения, а также в салонных процедурах от филлеров до плазмотерапии.

Советуют косметологи: как избавиться от морщин вокруг глаз
Кофе поможет справиться со слизнями
Слизни исчезнут с участка: вот чем нужно обработать растения — о моллюсках забудете
Назван продукт, который может стать достойной заменой подорожавшего какао
Рассаде необходимо достаточно питательных веществ
Ожесточённые бои у Часов Яра, на Западной Украине уничтожаются подземные хранилища газа Дмитрий Плотников Фрегат "Маршал Шапошников" с "Калибрами" на борту повышает ставки РФ на Ближнем Востоке Любовь Степушова Рецепты блинчиков: три варианта на любой вкус Ирина Гусакова
Эти привычки сводят собаку с ума: как не лишить питомца рассудка своими руками
Импорту нет! В России появится новый производитель полимерных труб
Сколько слов они знают: названы самые разговорчивые породы кошек
Сколько слов они знают: названы самые разговорчивые породы кошек
Последние материалы
От Москвы до Краснодара: популярные города для переезда в России
3 важных элемента в спальне для повышения качества сна
Под трибунами автодрома обнаружили пещеру времен сухого закона
Читаем этикетку: опасные ингредиенты в составе геля для душа
Синдром токсического шока в Японии в марте 2024 года: особенности и влияние
Посадите в саду неприхотливую цимбалярию постенную
Как приготовить ПП-бутерброд
Источник из Всемирного банка заявил о возможном банкротстве Украины в 2025 году
3 фильма-сказки времён СССР, после которых верится в чудеса
Специалист по сну объяснил, какие тренировки негативно влияют на качество сна
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников