Это растение хорошо растёт в тени, обвивая камни: очень красивый и неприхотливый вьюн

Эта уникальная трава может расти в тени, обвивая камни и не требуя особого ухода. Речь о цимбалярии постенной. Она идеально подходит для теневых условий и быстро заполняет большие участки, удерживая почву, при этом не задавливая соседние растения.
Это многолетнее растение, но в условиях Подмосковья оно может погибнуть от холода, однако легко восстанавливается из семян или отростков стебля.
Ранее мы рассказали об эффективной подкормке для комнатных растений.
Два эксперта делятся своими предпочтениями в домашнем уходе за кожей, направленном на профилактику появления морщин и борьбу с признаками старения, а также в салонных процедурах от филлеров до плазмотерапии.