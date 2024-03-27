Ранний сорт клубники: что делать с ней весной и как подготовить грядки

Первые работы на грядках клубники ранней весной

3:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство Плодовые

Весна — время обновления и пробуждения природы. Когда снег начинает таять и дни становятся длиннее, многие садоводы и огородники уже полны энтузиазма и нетерпения начать свою сезонную работу. В качестве одной из самых популярных культур для выращивания выбирают клубнику раннего сорта. Почему именно эта культура становится предметом особого внимания, какие работы требуются для её успешного выращивания — обо всём этом мы поговорим в данной статье.

Фото: hear.org by Forest & Kim Starr is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Клубника раннего сорта имеет несколько преимуществ перед другими сортами. Наиболее значимым из них является ее раннее созревание. Именно первая свежая ягода — это то, ради чего многие начинают выращивать клубнику. Таким образом, первые работы на грядках клубники ранней весной начинаются задолго до того, как наступит цветение и плодоношение.

Одной из основных задач на ранней стадии выращивания клубники является подготовка почвы. Оптимальное время для начала работ — март. В первую очередь, следует очистить грядки от сорняков и удобрить их. Для этого могут быть использованы органические удобрения, такие как перегной или компост, а также минеральные удобрения, отвечающие потребностям клубники.

После удобрения грядки рекомендуется произвести ее рыхление. Это позволяет улучшить воздухо-водный режим, а также усилить проникновение кислорода и питательных веществ к корням растений. Рыхление грядки может проводиться с помощью лопаты или садовой фрезы.

Далее следует подготовить почву для посадки уже выращенных саженцев или отводок. Клубника раннего сорта лучше всего размножается путем отводков. Для этого саженцы рассаживают на расстоянии примерно 30-40 сантиметров друг от друга, обращая особое внимание на правильное расположение корней. После посадки саженцы хорошо поливают и мульчируют.

Для успешного выращивания ранней клубники также важно организовать полив. На ранних стадиях роста растения особенно чувствительны к недостатку влаги, поэтому регулярное и достаточное орошение — залог здоровья и урожайности. При этом следует избегать излишнего застоя воды, так как это может спровоцировать гниение корней.

Важным аспектом возделывания клубники является контроль сорняков. Они конкурируют с клубникой за питательные вещества и воду, поэтому следует регулярно пропалывать грядки и междурядья, особенно на ранних стадиях роста растений.

Наконец, необходимо уделить внимание защите от вредителей и болезней. Ранняя клубника часто подвергается нападению таких вредителей, как клещи, слизни, клопы и многие другие. Для предотвращения их появления и распространение болезней желательно применять современные методы защиты, такие как биологические препараты или использование сетей.

Таким образом, первые работы на грядках клубники ранней весной играют ключевую роль в создании благоприятных условий для роста и развития растений. Подготовка почвы, правильная посадка саженцев, уход за растениями и защита от вредителей станут залогом великолепного урожая сочных и ароматных ягод.