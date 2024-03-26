Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Семён Слепаков* закрывает последний бизнес в России
Не используйте эти материалы во время ремонта, чтобы избежать каждодневной уборки
Stroke: яркий искусственный свет в ночное время повышает вероятность инсульта
Renault ведет переговоры о переработке лития из батарей электромобилей
В Киеве на бульваре Верховной Рады произошел прорыв канализационной трубы
Командование ВС Польши: генерал Марчак скончался в свободное от службы время
В Москве наступил сезон проката велосипедов и электросамокатов
МК: Адвокаты, защищающие обвиняемых в совершении теракта в "Крокусе", получают угрозы
ВСУ уничтожили британского наемника, который высмеивал ВС РФ
Как справиться с проволочником и нематодой

Говорим о методах борьбы с вредителями растений и сельхозкультур

2:44
Садоводство » Вредители и болезни

Проволочник и нематода — это два распространённых вредителя, которые могут серьезно навредить растениям и сельскохозяйственным культурам. Они представляют собой насекомых и паразитические червеобразные организмы соответственно и вызывают ростовые расстройства, увядание и гибель растений. В этой статье мы рассмотрим различные методы борьбы с проволочником и нематодой, чтобы помочь вам сохранить вашу урожайность.

Говорим о методах борьбы с вредителями растений и сельхозкультур
Фото: flickr.com by Scot Nelson is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Перед тем, как приступить к борьбе с этими вредителями, необходимо провести тщательную диагностику и установить их наличие. Обычно это можно сделать путем визуального осмотра подозрительных растений или с помощью лабораторных анализов почвы. Это важно, поскольку разные виды проволочника и нематоды могут потребовать различных подходов к борьбе.

Одним из самых эффективных методов борьбы с проволочником и нематодой является использование химических инсектицидов и нематоцидов. Однако следует отметить, что они могут оказывать негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, поэтому следует применять их с осторожностью и соблюдать инструкции производителя.

Более экологически безопасным методом борьбы с проволочником и нематодой является применение биологических агентов. Некоторые виды насекомых, например, некоторые представители семейства слепневых, являются природными врагами проволочника. Их можно высадить на участке или использовать специально разработанные биопрепараты.

Другим эффективным методом является применение сельскохозяйственной практики, которая помогает предотвратить возникновение и распространение проволочника и нематоды. Главное в этом процессе — поддерживать почву в хорошем состоянии путем правильного внесения органического удобрения и правильной обработки после уборки урожая. Также стоит использовать севооборот, чтобы избежать накопления вредителей в почве.

Несколько простых практических советов могут помочь вам справиться с проволочником и нематодой. Например, регулярное поливание растений может помочь затруднить движение проволочника, а выравнивание поверхности почвы и удаление сорняков может помочь снизить их численность. Также следует избегать переуплотнения почвы и обеспечивать растения необходимыми питательными веществами и микроэлементами.

Проволочник и нематода могут стать серьезными проблемами при выращивании сельскохозяйственных культур и растений. Они способны нанести вред почве и уменьшить урожайность. Однако, с помощью правильных методов борьбы, таких как использование химических или биологических средств, сельскохозяйственная практика и простые советы, можно управлять этими вредителями и сохранить здоровье и урожайность ваших растений.

Проволочник боится этого как огня! Делюсь лучшим средством от проволочника
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Sohu: в Китае удивлены нестандартным подходом России к вопросу "Силы Сибири — 2"

Россия активно продвигает проект газопровода "Сила Сибири — 2", который предполагает поставки природного газа через Монголию в КНР, говорится в материале Sohu.

В Китае удивились решению России, которое затрагивает проект по поставкам газа
На предстоящий концерт группы "Пикник" раскупили все билеты
На благотворительный концерт группы "Пикник" в Санкт-Петербурге раскупили все билеты
Нужно ли стирать новую одежду перед использованием: мифы и рекомендации
Григорий Лепс поддержал возможную свадьбу Киркорова и Бузовой
Директор ФСБ Бортников: киевский режим надо признавать террористическим и ликвидировать Любовь Степушова После теракта в "Крокусе" надо сделать серьёзные выводы по нацбезопасности Дмитрий Плотников Расстрелять, нельзя помиловать: какой была последняя смертная казнь в России, и кто будет следующий? Петр Ермилин
9 преимуществ подтягиваний. Бросьте вызов силе тяжести и нарастите силу и мускулатуру
Рассказываем о том, как сохранить здоровье вишни весной с помощью обрезки
Сводка с фронта: в Киеве уничтожено руководство СБУ, зачищаются лесопосадки у Часов Яра
Сводка с фронта: в Киеве уничтожено руководство СБУ, зачищаются лесопосадки у Часов Яра
Последние материалы
Не используйте эти материалы во время ремонта, чтобы избежать каждодневной уборки
Stroke: яркий искусственный свет в ночное время повышает вероятность инсульта
Renault ведет переговоры о переработке лития из батарей электромобилей
В Киеве на бульваре Верховной Рады произошел прорыв канализационной трубы
Командование ВС Польши: генерал Марчак скончался в свободное от службы время
В Москве наступил сезон проката велосипедов и электросамокатов
Говорим о методах борьбы с вредителями растений и сельхозкультур
МК: Адвокаты, защищающие обвиняемых в совершении теракта в "Крокусе", получают угрозы
ВСУ уничтожили британского наемника, который высмеивал ВС РФ
Минтай в кляре на сковороде: недорогой и быстрый рыбный ужин для всей семьи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников