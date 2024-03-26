Как использовать в огородничестве картон и газеты

Рассматриваем несколько способов, как использовать картон и газеты в огороде

2:45 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Картон и газеты — это не только отличный материал для упаковки товаров или чтения новостей. Они могут быть чрезвычайно полезными в огородничестве, помогая улучшить почву, снизить рост сорняков и сохранить влагу. Давайте рассмотрим несколько способов, как использовать картон и газеты в огороде.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

1. Мульчирование

Одним из главных применений картонных коробок и газет в огороде является их использование в качестве материала для мульчирования почвы. После очистки участка от сорняков и других растений, вы можете расположить слой картонных коробок или газет на земле. Затем укажите места, где хотите высадить растения, и сделайте небольшие отверстия в материале. Заполнив эти отверстия почвой, посадите свои растения.

Такой слой мульчи из картонных коробок или газет поможет сократить рост сорняков, удерживает влагу в почве и создает благоприятные условия для развития корневой системы растений. Кроме того, он помогает защитить землю от быстрой высыхания и смыва плодородных слоев при дождях.

2. Компостирование

Установка компостной кучи в огороде — это прекрасный способ утилизировать органические отходы и создать питательное дополнение для почвы. Чтобы ускорить процесс компостирования и предотвратить прорастание сорняков, можно использовать слой картонных коробок или газет на дне компостной кучи.

Картон и газеты являются отличными воздухопроницаемыми материалами, которые позволяют влаге и кислороду достигать органического материала внутри кучи. Они также помогают удерживать влагу и создают дополнительную стратификацию, что способствует эффективному разложению органических отходов.

3. Создание высоких грядок

Если в вашем огороде преобладает глинистая или тяжелая почва, высокие грядки могут быть хорошим решением. Картон и газеты можно использовать для создания стенок высоких грядок, которые будут удерживать почву и улучшать ее дренаж.

Для этого прокладывайте слой картонных коробок или газет на дне грядки перед заполнением ее плодородной почвой. Это поможет создать барьер между почвой и тяжелыми грунтами, а также предотвратит смывание и эрозию земли во время полива или дождей. Кроме того, слой картонных коробок или газет позволит сохранить питательные вещества в зоне корней растений.

Картонные коробки и газеты — это доступные, эффективные и экологически чистые материалы, которые можно использовать в огородничестве. Их применение в мульчировании, компостировании и создании высоких грядок поможет улучшить почву, снизить рост сорняков и обеспечить более здоровый и плодородный урожай.