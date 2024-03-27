Этот эффектный цветок ценится за особую форму соцветий

Это растение привлекает внимание своей удивительной красотой цветов и часто встречается в ландшафтных садах. В наши дни оно продолжает быть популярным благодаря своей привлекательности и неприхотливости.
Дельфиниум, так названый за форму своих цветков, напоминающих нос дельфина, обладает разнообразной цветовой гаммой — синие, голубые, розовые, белые и фиолетовые оттенки. Цветение обычно происходит в июне-июле.
Это растение может быть как однолетним, так и многолетним, достигая в высоту до двух метров. Оно предпочитает солнечные места и плодородную почву, хорошо увлажненную, но не песчаную. При посадке необходимо соблюдать достаточное расстояние между растениями для их полноценного развития. Высоким сортам требуется опора.
Дельфиниумы устойчивы к морозам, но молодые саженцы могут потребовать дополнительного укрытия на зиму. В уходе за ними важен умеренный полив, особенно для молодых растений.
Эти цветы хорошо сочетаются с другими растениями, такими как эхинацея, рудбекия, гелениум, пионы и декоративные травы. Они также прекрасно смотрятся в сочетании с розами и могут быть использованы для украшения цветников, контейнеров и вазонов.
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