Этот эффектный цветок ценится за особую форму соцветий

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Дельфиниум обладает удивительной красотой

1:19
Садоводство » Цветы

Это растение привлекает внимание своей удивительной красотой цветов и часто встречается в ландшафтных садах. В наши дни оно продолжает быть популярным благодаря своей привлекательности и неприхотливости.

Дельфиниум обладает удивительной красотой
Фото: https://www.geograph.org.uk/photo/2497176 by Steve Daniels Edit this at Structured Data on Commons is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Дельфиниум, так названый за форму своих цветков, напоминающих нос дельфина, обладает разнообразной цветовой гаммой — синие, голубые, розовые, белые и фиолетовые оттенки. Цветение обычно происходит в июне-июле.

Это растение может быть как однолетним, так и многолетним, достигая в высоту до двух метров. Оно предпочитает солнечные места и плодородную почву, хорошо увлажненную, но не песчаную. При посадке необходимо соблюдать достаточное расстояние между растениями для их полноценного развития. Высоким сортам требуется опора.

Дельфиниумы устойчивы к морозам, но молодые саженцы могут потребовать дополнительного укрытия на зиму. В уходе за ними важен умеренный полив, особенно для молодых растений.

Эти цветы хорошо сочетаются с другими растениями, такими как эхинацея, рудбекия, гелениум, пионы и декоративные травы. Они также прекрасно смотрятся в сочетании с розами и могут быть использованы для украшения цветников, контейнеров и вазонов.

Дельфиниум. Узнайте все о выращивании дельфиниумов за 16 минут.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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