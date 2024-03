Этот эффектный цветок ценится за особую форму соцветий

Your browser does not support the audio element.

Это растение привлекает внимание своей удивительной красотой цветов и часто встречается в ландшафтных садах. В наши дни оно продолжает быть популярным благодаря своей привлекательности и неприхотливости.

Фото: https://www.geograph.org.uk/photo/2497176 by Steve Daniels Edit this at Structured Data on Commons is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic