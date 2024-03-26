Этот почвопокровник заполонит яркими цветами: хорошо растёт на бедной земле

Украсьте сад лептосифоном

1:38 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Однолетние почвопокровники часто используют для озеленения дачных участков, и среди них можно найти не слишком распространённое, но яркое и нежное растение — лептосифон. Это растение высотой до 15 см имеет оригинальные игольчатые листья, обычно светло-зелёного цвета, но иногда с сизо-зелёным оттенком и серебристым отливом.

Фото: https://www.flickr.com/photos/anniesannuals/3221771132/ is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Цветение лептосифона наступает в июне, и после этого идёт короткая пауза, но к концу лета-началу осени растение снова расцветает, хотя второй раз цветение может быть не таким продолжительным. Цветки могут быть разных оттенков: белые, розовые, жёлтые или оранжевые.

Лептосифон неприхотлив и приспосабливается к различным условиям. Он предпочитает яркое солнечное освещение и хорошо переносит жару и засуху. Этот почвопокровник хорошо растёт на сухом и бедном грунте, особенно на песчаной или супесчаной почве. Однако на плодородной почве его рост может быть нестабильным.

Лептосифон требует только регулярных, но не обильных поливов, и не нуждается в удобрениях, которые могут нанести ему вред. Несмотря на то, что он может сильно разрастаться вширь, нельзя назвать его агрессивным, так как он не подавляет другие растения, а скорее "обходит" их стороной. Часто лептосифон используют для заполнения пустующих мест на участке, а также для украшения альпийских горок, клумб и миксбордеров, где он создает красочные узоры в сочетании с иберисом, кларкией и гвоздикой-травянкой.

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