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Комнатные цветы после зимы нуждаются в данной подкормке: обязательно дайте это им — простое натуральное средство

Подкормка из крапивы для комнатных цветов

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Садоводство » Советы

Весной комнатные цветы нуждаются в дополнительном питании после зимнего периода покоя. Подкормите их этим простым натуральным настоем.

Подкормка из крапивы для комнатных цветов
Фото: Travail personnel by Javier martin is licensed under domaine public

Настойка из крапивы — превосходное органическое удобрение, обогащённое азотом, железом и микроэлементами. Для приготовления залейте горсть свежей или сушёной крапивы в 10 литров воды и дайте настояться в течение 10 дней. Поливайте растения этим раствором раз в 2 недели.

Можно сушить немного крапивы летом и потом использовать её весной для подкормки рассады и цветов.

Ранее мы рассказали о нюансах выращивания ранней капусты.

Самое лучшее Удобрение из Крапивы для Комнатных Растений
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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