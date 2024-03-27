Комнатные цветы после зимы нуждаются в данной подкормке: обязательно дайте это им — простое натуральное средство

Весной комнатные цветы нуждаются в дополнительном питании после зимнего периода покоя. Подкормите их этим простым натуральным настоем.
Настойка из крапивы — превосходное органическое удобрение, обогащённое азотом, железом и микроэлементами. Для приготовления залейте горсть свежей или сушёной крапивы в 10 литров воды и дайте настояться в течение 10 дней. Поливайте растения этим раствором раз в 2 недели.
Можно сушить немного крапивы летом и потом использовать её весной для подкормки рассады и цветов.
Ранее мы рассказали о нюансах выращивания ранней капусты.
ФСБ обнаружила 4 млн иностранной валюты и шесть премиальных авто у обвиняемого в рейдерстве директора минэкономразвития.