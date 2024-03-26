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После зимы всем комнатным растениям - обязательно: эта подкормка запустит их рост

Подкормка для комнатных растений из картофельных очисток

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Садоводство » Советы

Комнатные растения нуждаются в дополнительном питании после зимнего периода покоя. Эту подкормку можно использовать уже сейчас.

Подкормка для комнатных растений из картофельных очисток
Фото: Own work by User:Nino Barbieri is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Для приготовления одной из них на 3 литра воды понадобится примерно 80 граммов картофельных очисток. Их необходимо настаивать в течение 5-7 дней. После этого раствор следует процедить и использовать для полива растений 3-4 раза в месяц.

Этот проверенный рецепт поможет цветам быстрее прийти в себя после зимнего периода. Он обеспечит растениям мощный импульс для нового вегетативного роста.

Ранее мы рассказали, что положить в лунки картошки при посадке.

ЖИДКОЕ ЗОЛОТО для подкормки рассады и комнатных растений, для устранения запаха дачных туалетов.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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