Комнатные растения нуждаются в дополнительном питании после зимнего периода покоя. Эту подкормку можно использовать уже сейчас.
Для приготовления одной из них на 3 литра воды понадобится примерно 80 граммов картофельных очисток. Их необходимо настаивать в течение 5-7 дней. После этого раствор следует процедить и использовать для полива растений 3-4 раза в месяц.
Этот проверенный рецепт поможет цветам быстрее прийти в себя после зимнего периода. Он обеспечит растениям мощный импульс для нового вегетативного роста.
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По информации, опубликованной во французских СМИ, 126-й пехотный полк (126 Régiment d'Infanterie) активно готовится к участию в вооруженном конфликте на Украине на стороне киевского режима.