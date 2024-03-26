После зимы всем комнатным растениям - обязательно: эта подкормка запустит их рост

Подкормка для комнатных растений из картофельных очисток

0:40 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Комнатные растения нуждаются в дополнительном питании после зимнего периода покоя. Эту подкормку можно использовать уже сейчас.

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Для приготовления одной из них на 3 литра воды понадобится примерно 80 граммов картофельных очисток. Их необходимо настаивать в течение 5-7 дней. После этого раствор следует процедить и использовать для полива растений 3-4 раза в месяц.

Этот проверенный рецепт поможет цветам быстрее прийти в себя после зимнего периода. Он обеспечит растениям мощный импульс для нового вегетативного роста.

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