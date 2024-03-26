Особенности выращивания экзотического растения: авокадо в домашних условиях

Правила выращивания авокадо из косточки и саженца в домашних условиях

1:53 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Экзотическое авокадо, приносящее пользу своими плодами, обычно растет в тропиках. Однако в наши дни его легко можно найти в супермаркетах круглый год, что позволяет попробовать вырастить небольшое дерево авокадо дома прямо из косточки.

Фото: openverse by Kjokkenutstyr.net is licensed under CC BY-SA 2.0

Следует учитывать, что, хотя выращивание невысокого дерева вполне просто, получить фрукты практически невозможно. Однако само по себе красивое растение может стать украшением интерьера.

При выращивании авокадо в домашних условиях важно ознакомиться с особенностями растения заранее, чтобы избежать разочарования в итоге.

В своей естественной среде авокадо может достигать высоты до 25 метров, но в ограниченных пространственных условиях квартиры или дома его рост замедляется, и дерево обычно достигает высоты 2-2,5 метра. Однако добиться плодоношения авокадо в условиях дома чрезвычайно сложно из-за ограничений в опылении цветков.

Для того чтобы успешно вырастить авокадо, его рекомендуется сажать в домашних условиях в качестве декоративного древовидного растения. Специалисты советуют высаживать очищенную косточку в тот же день, чтобы обеспечить максимальную всхожесть, которая может достигать 100%.

При высадке косточки важно не полностью закапывать ее в почву, оставляя выступающую часть острой стороной над поверхностью. Поливать растение следует отстоявшейся водой раз в 5-7 дней. Уже через месяц можно ожидать укоренения косточки и появления ростка.

Важно помнить, что для авокадо вреден сухой воздух, поэтому следует регулярно увлажнять воздушное пространство возле растения и осторожно поливать, чтобы избежать заболеваний и ожогов листвы. В случае нехватки времени для орошения можно использовать сфагнум или керамзит, установленные рядом с растением и поддерживать их во влажном состоянии.