Каждый огородник имеет свои собственные методы и хитрости при выращивании рассады. Однако существует несколько основных правил, которые стоит соблюдать, независимо от культуры, которую выращиваете.
Для того чтобы ваша рассада была здоровой и крепкой, важно посеять семена вовремя. Чтобы определить время посева семян, нужно отсчитать примерно 1.5-2 месяца от того времени, когда земля в вашем регионе прогревается до + 10 градусов тепла.
При выборе емкости для посева необходимо учитывать достаточную глубину, чтобы растения могли свободно развивать корни в течение 2 недель до пикировки. Избегайте маленьких емкостей, в которых корни быстро достигнут дна и запутаются, что может привести к повреждениям при пересадке.
Емкости с посеянными семенами следует накрыть крышкой или поместить под пленку для сохранения влажности. Время прорастания семян может колебаться от 4 дней до 2 недель, в зависимости от видовых особенностей.
После появления всходов следует поместить рассаду в светлое и прохладное место. Температура в первые 10 дней не должна превышать 18-20 градусов Цельсия.
Для молодой рассады важно обеспечить световой день длительностью не менее 12 часов. При необходимости используйте искусственное освещение.
Умеренный полив особенно важен в первые 2 недели жизни рассады из-за недостаточно развитой корневой системы. Избегайте излишней влаги, чтобы не вызвать гниение корешков.
Пересадку растений в отдельные емкости следует производить после образования первой пары листочков. Это говорит о готовности растений к пересадке.
После пикировки дайте растениям около недели на акклиматизацию, а затем проведите первое удобрение для стимуляции роста.
Соблюдение этих восьми правил поможет вам вырастить здоровую и крепкую рассаду любых культур.
По информации, опубликованной во французских СМИ, 126-й пехотный полк (126 Régiment d'Infanterie) активно готовится к участию в вооруженном конфликте на Украине на стороне киевского режима.