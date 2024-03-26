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Вот что нужно положить в почву для рассады перцев и томатов: этого нет в обычном грунте — добавьте, и урожайность вырастет в 2 раза

Добавьте калимагнезию в почву перед посадкой томатов и перцев

1:42
Садоводство » Советы

В этой статье мы расскажем об основных секретах крепкой и низкорослой рассады помидоров и перцев. Ими поделился садовод с многолетним стажем Егор в Дзен-канале "На даче у дяди Егора".

Добавьте калимагнезию в почву перед посадкой томатов и перцев
Фото: Free Organic Green Spring Plant Seedlings in Natural Window Light Creative Commons by Pink Sherbet Photography from Utah, USA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Первым важным шагом является выбор качественного субстрата для рассады. Идеально подходит заранее подготовленная смесь из торфа, перегноя и песка в соотношении 2:2:1.

Для выращивания рассады лучше использовать небольшие кассеты или отдельные горшочки объёмом 0,1-0,25 литра. Это позволяет корням растений быстрее проникнуть во всю глубину субстрата.

Для успешного прорастания семян и роста всходов томатов и перца необходимо поддерживать теплоту (22-25°С) и достаточное освещение.

Важно своевременно поливать почву и вносить минеральные удобрения каждые 7-10 дней.

Как только у растений появляются 1-2 настоящих листа, их следует пересадить в отдельные ёмкости для стимуляции роста боковых корней.

За несколько дней до высадки рассады в грунт её следует постепенно закалять, выставляя на открытый воздух на небольшие промежутки времени.

И вот главный секрет: для успешного развития растений с самого начала им нужно обеспечить калийно-магниевое удобрение (калимагнезию) в дозировке 2 столовых ложки на 5 литров почвенной смеси. Это значительно укрепляет иммунитет рассады и повышает урожайность взрослых растений.

"Такая добавка дополнительно укрепляет иммунитет рассады и повышает урожайность взрослых растений в 2-3 раза точно!" — пишет садовод.

КАЛИМАГНЕЗИЯ. Состав калимагнезии. Нормы внесения. Подкормки калимагнезией.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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