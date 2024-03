Вот что нужно положить в почву для рассады перцев и томатов: этого нет в обычном грунте — добавьте, и урожайность вырастет в 2 раза

Your browser does not support the audio element.

В этой статье мы расскажем об основных секретах крепкой и низкорослой рассады помидоров и перцев. Ими поделился садовод с многолетним стажем Егор в Дзен-канале "На даче у дяди Егора".

Фото: Free Organic Green Spring Plant Seedlings in Natural Window Light Creative Commons by Pink Sherbet Photography from Utah, USA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic