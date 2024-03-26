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Это растение не только красивое, но и полезное: источник ароматных листьев и стеблей

Посадите в саду декоративный и полезный лофант

1:55
Садоводство » Цветы

Это растение не только обладает декоративным видом, но и применяется в кулинарии и является отличным медоносом. Оно известно под разными названиями: лофант (или Lophanthus), агастахе и многоколосник. Некоторые его даже прозвали "сибирским женьшенем" из-за его целебных свойств, аналогичных женьшеню.

Посадите в саду декоративный и полезный лофант
Фото: Own work by C T Johansson is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Существует множество разновидностей лофанта, различающихся по высоте, окраске соцветий и аромату. Они могут быть невысокими или крупными, высотой от 50 см до 1,5 м, с цветами различных оттенков и периодом цветения. После первого цветения можно удалить отцветшие колоски, и куст вырастит новые побеги с соцветиями.

Лофант выращивается не только как декоративное растение, но и как источник ароматных листьев и стеблей. Его можно использовать для приготовления салатов, пряностей, напитков и даже как медонос. Листья и стебли собирают и сушат для последующего использования в кулинарии и лечебных целях.

Садоводы ценят лофант за его неприхотливость и декоративность. Кусты лофанта хорошо смотрятся в групповых посадках, на фоне цветников, для декорации заборов и миксбордеров. С его ароматными соцветиями лофант украшает сад, привлекая внимание даже издалека.

Лофант достаточно засухоустойчив и не требователен к почве и месту посадки, хотя лучшие результаты достигаются на хорошо освещенных участках. Он подходит для создания садов в различных стилях. Посадка лофанта привлекает полезных опылителей и красивых бабочек.

Размножать лофант можно семенами, черенками или делением куста. Некоторые виды растения могут самосеяться, поэтому стоит учитывать активный рост кустов. Грунт для лофанта должен быть лёгким и дренированным

Лучшие растения для сада 🌱 ЛОФАНТ ✔ Обзор растения от эксперта HitsadTV
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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