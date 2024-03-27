Приготовьтесь к царскому урожаю картошки: вот что положите в лунки при посадке

Что положить в лунки при посадке картофеля

0:55 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Эти несколько компонентов очень полезны для роста картофеля. Стоит их добавить в лунку перед посадкой.

Фото: Own work by Александр Беляев is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Вам понадобятся мочевина (карбамид), древесная зола, луковая шелуха, семена кориандра, вода.

Как применять:

На дно лунки насыпьте чайную ложку мочевины. Затем добавьте немного золы и небольшую порцию луковой шелухи. Перемешайте. Засыпьте смесь тонким слоем земли, чтобы избежать контакта семян с удобрениями. Положите клубень картофеля и залейте водой. Посадите несколько семян кориандра рядом с лункой.

Что это даёт:

Мочевина обеспечивает картофель азотом. Луковая шелуха богата микроэлементами и укрепляет куст. Зола защищает клубни от грибковых и бактериальных инфекций. Этот способ гарантирует хороший урожай картофеля.

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