Приготовьтесь к царскому урожаю картошки: вот что положите в лунки при посадке

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Что положить в лунки при посадке картофеля

0:55
Садоводство » Советы

Эти несколько компонентов очень полезны для роста картофеля. Стоит их добавить в лунку перед посадкой.

Что положить в лунки при посадке картофеля
Фото: Own work by Александр Беляев is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Вам понадобятся мочевина (карбамид), древесная зола, луковая шелуха, семена кориандра, вода.

Как применять:

  1. На дно лунки насыпьте чайную ложку мочевины.
  2. Затем добавьте немного золы и небольшую порцию луковой шелухи. Перемешайте.
  3. Засыпьте смесь тонким слоем земли, чтобы избежать контакта семян с удобрениями.
  4. Положите клубень картофеля и залейте водой.
  5. Посадите несколько семян кориандра рядом с лункой.

Что это даёт:

  1. Мочевина обеспечивает картофель азотом.
  2. Луковая шелуха богата микроэлементами и укрепляет куст.
  3. Зола защищает клубни от грибковых и бактериальных инфекций.
  4. Этот способ гарантирует хороший урожай картофеля.

Ранее мы рассказали, как избавиться от кротов.

ПРИГОТОВЬТЕСЬ К БОЛЬШОМУ УРОЖАЮ! Что положить в лунку при посадке картофеля?
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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