Словно вспышки салюта: этот цветок шикарно украсит сад

Клеродендрон станет шикарным украшением участка. В переводе с греческого его название означает "судьбоносное дерево"

1:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Это растение может удивить своей простотой и красотой. Речь о клеродендроне или клеродендруме Бунге. Его крупные соцветия напоминают гортензии и создают впечатление вспышек салюта. Цветение начинается с июня и продолжается до осени, даже дольше в тепличных условиях.

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Растение происходит из Восточной Азии, но хорошо прижилось в разных уголках мира, как на открытом грунте, так и в домашних условиях. Оно выдерживает низкие температуры до -29°C и хорошо растёт в полутени, не требуя особого ухода от сорняков.

В садах с холодным климатом клеродендрон Бунге достигает высоты до 80 см, иногда до полутора метров. В жарких регионах он может расти даже в форме деревца. Это многолетнее растение из семейства Яснотковых обладает высокой живучестью и активным ростом, что делает его идеальным выбором для садового ландшафта.

Клеродендрон Бунге предпочитает рассеянный свет и умеренно влажную почву, поэтому ему стоит предоставить специальное место в саду. Рекомендуется использовать органический рыхлый грунт со слабокислой реакцией.

Клеродендрон Бунге также известен своими красивыми плодами, хотя они непригодны для употребления. После цветения на его месте образуются ягодки, меняющие окраску по мере созревания и привлекающие внимание своими яркими оттенками.

Размножение клеродендрона достаточно просто: можно делить куст, черенковать или использовать семена. Это растение было известно ещё с древних времен и украшало храмы и жилища в Риме. Название "клеродендрон" переводится с греческого как "судьбоносное дерево", а "бунге" добавлено в честь известного натуралиста Александра Бунге.