Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Шестиклассница из Волгограда случайно отравилась тосолом
АСВ не обнаружило признаков банкротства в СК "АрсеналЪ"
Бомбоубежищ в Красноярске почти нет, сообщил мэр Логинов
Учёные выяснили, что Скандинавия "родилась" в Гренландии
Самые востребованные специальности в Красноярске в марте 2024 года
ФСБ обнародовала обыски у чиновников из Московского региона и Ставропольского края
Какие условия необходимы семенам для прорастания?
Директор ФСБ Бортников: полученные данные о теракте в "Крокусе" подтверждают украинский след
Как приготовить успокаивающий чай из тысячелистника
Словно вспышки салюта: этот цветок шикарно украсит сад

Клеродендрон станет шикарным украшением участка. В переводе с греческого его название означает "судьбоносное дерево"

1:47
Садоводство » Цветы

Это растение может удивить своей простотой и красотой. Речь о клеродендроне или клеродендруме Бунге. Его крупные соцветия напоминают гортензии и создают впечатление вспышек салюта. Цветение начинается с июня и продолжается до осени, даже дольше в тепличных условиях.  

Клеродендрон станет шикарным украшением участка. В переводе с греческого его название означает "судьбоносное дерево"
Фото: Own work by Daderot is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Растение происходит из Восточной Азии, но хорошо прижилось в разных уголках мира, как на открытом грунте, так и в домашних условиях. Оно выдерживает низкие температуры до -29°C и хорошо растёт в полутени, не требуя особого ухода от сорняков.

В садах с холодным климатом клеродендрон Бунге достигает высоты до 80 см, иногда до полутора метров. В жарких регионах он может расти даже в форме деревца. Это многолетнее растение из семейства Яснотковых обладает высокой живучестью и активным ростом, что делает его идеальным выбором для садового ландшафта.

Клеродендрон Бунге предпочитает рассеянный свет и умеренно влажную почву, поэтому ему стоит предоставить специальное место в саду. Рекомендуется использовать органический рыхлый грунт со слабокислой реакцией.

Клеродендрон Бунге также известен своими красивыми плодами, хотя они непригодны для употребления. После цветения на его месте образуются ягодки, меняющие окраску по мере созревания и привлекающие внимание своими яркими оттенками.

Размножение клеродендрона достаточно просто: можно делить куст, черенковать или использовать семена. Это растение было известно ещё с древних времен и украшало храмы и жилища в Риме. Название "клеродендрон" переводится с греческого как "судьбоносное дерево", а "бунге" добавлено в честь известного натуралиста Александра Бунге.

КРАСИВОЕ И ЖИВУЧЕЕ РАСТЕНИЕ. ЦВЕТЕТ ВСЕ ЛЕТО до Морозов Яркими Соцветиями
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Le Monde: Макрон готовит к походу на Украину полк, входивший в Россию в 1812 году

По информации, опубликованной во французских СМИ, 126-й пехотный полк (126 Régiment d'Infanterie) активно готовится к участию в вооруженном конфликте на Украине на стороне киевского режима.

Le Monde: Макрон готовит к походу на Украину полк, входивший в Россию в 1812 году
Музыкант группы "Пикник" рассказал о скором концерте в Петербурге: ищем возможность
Бас-гитарист "Пикника" рассказал о концерте группы в Санкт-Петербурге 27 марта: все инструменты сгорели
Опасность за крутым поворотом: почему заполнять бак до отказа на заправке — плохая идея
Клематис, которым покрывают заборы, стены и деревья. Лозы растения очень изящные
Директор ФСБ Бортников: киевский режим надо признавать террористическим и ликвидировать Любовь Степушова После теракта в "Крокусе" надо сделать серьёзные выводы по нацбезопасности Дмитрий Плотников Расстрелять, нельзя помиловать: какой была последняя смертная казнь в России, и кто будет следующий? Петр Ермилин
Новая эра путешествий: шенгенские визы для стран ЕС с 31 марта 2024 года
Бархатцы зацветут уже в мае: посадите их сейчас и уже через 2 месяца наслаждайтесь цветением
Узнали в НИИ молочной промышленности, почему не портится магазинное молоко и не вредное ли оно от этого
Узнали в НИИ молочной промышленности, почему не портится магазинное молоко и не вредное ли оно от этого
Последние материалы
Директор ФСБ Бортников: полученные данные о теракте в "Крокусе" подтверждают украинский след
Как приготовить успокаивающий чай из тысячелистника
Сплошная польза: как работает гиалуроновая диета и что нужно есть
После теракта в "Крокусе" надо сделать серьёзные выводы по нацбезопасности
Экс-тренер ЦСКА Тарханов предсказал "Зениту" чемпионство в РПЛ в 2024 году
Нужно ли кастрировать кота
Политолог Барабанов: в США перед выборами будут запугивать избирателей
Клеродендрон станет шикарным украшением участка. В переводе с греческого его название означает "судьбоносное дерево"
Три фильма о временной петле
Политолог Барабанов дал прогноз на исход президентских выборов в США
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников