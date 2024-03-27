Ароматная пена цветов по ноябрь: соцветия кустарника напоминают белоснежную пену — шикарное решение для сада

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Вересковая астра украсит сад даже поздней осенью

1:30
Садоводство » Цветы

Осень — не только пора листопада и наступления холодов. Многие растения продолжают цвести даже в позднюю осень. Сегодня мы расскажем о редком и эффектном многолетнике, который удивит вас своей красотой и простотой в уходе — это вересковая астра (аster ericoides).

Вересковая астра украсит сад даже поздней осенью
Фото: https://www.epa.gov/greatlakes by Environmental Protection Agency is licensed under public domain

В отличие от других видов астр, которые чаще всего являются однолетниками или крупными кустарниками, вересковая астра имеет уникальное цветение и раскидистую почвопокровную крону.

Это растение идеально подходит для заполнения пустующих участков в саду. Однако стоит помнить, что оно может сильно разрастаться и занимать площадь до 1 квадратного метра. Поэтому рядом с ним лучше не высаживать скромные растения, которые могут быть затоптаны или вытеснены. Вересковая астра имеет сильно ветвящиеся побеги и густую крону, под которой не растут сорняки.

Цветки вересковой астры размером около 1 см, напоминают белую морскую пену или снежную лавину во время массового цветения. Встречаются также сорта с лиловыми, голубыми и розовыми цветками. Цветок имеет коричнево-желтый центр и узкие мелкие лепестки в белых или кремовых тонах.

Кусты вересковой астры выглядят пышными даже без цветов благодаря сильноразветвлённым побегам. Осеннее цветение этого растения преображает ландшафт сада в сентябре — ноябре, когда большинство растений уже отдыхает.

Астра вересковая Не могу налюбоваться. Полное описание и выращивание
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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