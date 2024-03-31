Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты назвали самые необычные породы кошек
ГИБДД отменит медсправку и заставит водителей пересдавать экзамен на права
Известен легкий способ отмыть кран от налета
Тотальное тонизирование: пять необычных хаков для использования тоника
Российские ученые смогли применить ИИ против рака кожи
Зачем гладить грязные обои утюгом
В Дагестане появится курорт, который может посоревноваться с зарубежными
Спасатель Щетинин: дорога под автомобилем может провалиться, если она размыта водой
Необычные способы использования бальзама для губ: мнение визажиста
Этот дивный почвопокровник создаст яркий ковёр из цветов: садоводы выбирают его для декорирования участков

Акантолимон отлично подойдёт для декорирования сада

0:47
Садоводство » Цветы

Природа постоянно удивляет своим разнообразием, в том числе необычными и красивыми растениями. Одним из них является акантолимон. Он создаёт плотный ковёр из декоративной листвы и ярких цветов.

Акантолимон отлично подойдёт для декорирования сада
Фото: Own work by Zeynel Cebeci is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Акантолимон — интересный почвопокровник с разнообразными видами, в том числе акантолимон вьющийся, который более зимостоек и привлекателен в цветоводстве и ландшафтном дизайне. Он подходит для декорирования солнечных и каменистых участков, а также для альпийских горок.

Акантолимон легко адаптируется к различным климатическим условиям и не требует особого ухода. Он устойчив к болезням и вредителям, не нуждается в поливе и удобрениях.

Ранее мы рассказали, как прогнать капустницу с участка.

АКАНТОЛИМОН (ACANTHOLIMON) сем. Свинчатковые
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Советы от косметологов: эффективные способы устранения морщин в области глаз

Два эксперта делятся своими предпочтениями в домашнем уходе за кожей, направленном на профилактику появления морщин и борьбу с признаками старения, а также в салонных процедурах от филлеров до плазмотерапии.

Советуют косметологи: как избавиться от морщин вокруг глаз
Удобряем рассаду помидоров
Рассаде необходимо достаточно питательных веществ
Назван продукт, который может стать достойной заменой подорожавшего какао
Эти привычки сводят собаку с ума: как не лишить питомца рассудка своими руками
Россия поможет Кубе пережить один из самых глубоких кризисов Дмитрий Плотников Фрегат "Маршал Шапошников" с "Калибрами" на борту повышает ставки РФ на Ближнем Востоке Любовь Степушова Рецепты блинчиков: три варианта на любой вкус Ирина Гусакова
Сводка с фронта: освобождена Новомихайловка, тяжёлые бои за Бердычи
Экологический кризис в Паттайе: пляж Джомтьен под угрозой из-за загрязнения морской воды
Лёгкий суп с фасолью и кукурузой: аппетитный и густой, и совсем без мяса
Лёгкий суп с фасолью и кукурузой: аппетитный и густой, и совсем без мяса
Последние материалы
Необычные способы использования бальзама для губ: мнение визажиста
Акантолимон отлично подойдёт для декорирования сада
Как приготовить зелёный сок для детокса
Ученые назвали самых умных кошек
Врачи предложили несложный продукт для снижения веса и укрепления кишечника
Россиянка напала на соседский дверной глазок
Выбор звезд: шесть лучших масел, кремов и лосьонов для тела
Хрустящая курица в сырной панировке: пальчики оближешь
Кофе поможет справиться со слизнями
Ошибка в загранпаспорте стоила россиянке 150 тыс. рублей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников