Этот дивный почвопокровник создаст яркий ковёр из цветов: садоводы выбирают его для декорирования участков

Акантолимон отлично подойдёт для декорирования сада

0:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Природа постоянно удивляет своим разнообразием, в том числе необычными и красивыми растениями. Одним из них является акантолимон. Он создаёт плотный ковёр из декоративной листвы и ярких цветов.

Фото: Own work by Zeynel Cebeci is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Акантолимон — интересный почвопокровник с разнообразными видами, в том числе акантолимон вьющийся, который более зимостоек и привлекателен в цветоводстве и ландшафтном дизайне. Он подходит для декорирования солнечных и каменистых участков, а также для альпийских горок.

Акантолимон легко адаптируется к различным климатическим условиям и не требует особого ухода. Он устойчив к болезням и вредителям, не нуждается в поливе и удобрениях.

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