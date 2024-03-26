Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Намазка из копчёной скумбрии: необыкновенно вкусно с чёрным хлебом, тостами или крекерами
Москвичам рассказали про способ закрытия ипотеки без затрат
Выбор между кондиционером и маской для волос: что лучше?
Клуб "Реал Мадрид" показал четвертый вариант своей формы фиолетового цвета
Топ-3 самых красивых места на планете: их мечтают увидеть миллионы
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта переезжает к отцу
Диетолог Ковальков: молочные продукты способствуют набору веса
SR: в Бразилии близ следов динозавров обнаружены сделанные людьми рисунки
Куриные ножки, запечённые с грибным соусом: нежный сливочный вкус и аромат шампиньонов
Нужно учитывать требования каждого вида растений, чтобы избежать ошибок в поливе

Важно уметь это правильно делать: рассказываем о поливе огорода

3:08
Садоводство » Советы

Как важно уметь правильно поливать свой огород! Это одно из ключевых звеньев в садоводстве, определяющих успех урожая. И, понятное дело, каждый садовод стремится посадить и вырастить самые сочные, спелые и вкусные овощи и фрукты на своём участке. Но что такое правильное поливание? И как можно избежать частых ошибок, которые могут привести к снижению урожайности и даже гибели растений?

Важно уметь это правильно делать: рассказываем о поливе огорода

Необходимо помнить — перебор с поливом столь же вреден, как его нехватка. Да, именно так! Зачастую садоводы увлекаются поливом, считая, что больше — это лучше. Но на самом деле, такой подход может повредить растения, особенно если речь идет о культурах, которым необходимы умеренные условия.

Дело в том, что лишнее количество влаги может вызвать гниение корней, а также привести к заболеваниям растений, связанных с листоструйностью и грибковыми инфекциями. Кроме того, почва может перегрузиться питательными веществами, что также может негативно сказаться на развитии и росте растений. Так что крайне важно не увлекаться подобными экспериментами и внимательно отслеживать потребности своих культур.

Для того чтобы правильно поливать огород, следует учитывать потребности каждого вида растений в влаге. Например, капуста и томаты предпочитают умеренный полив, а редиска и шпинат требуют более обильного полива. Перед тем как поливать цветы, стоит изучить их особенности и определить оптимальный уровень влажности для каждого вида.

Также, не стоит забывать о времени полива. Лучшее время для этой процедуры — утро или вечер. В это время суток уровень испарения воды минимальный, а следовательно, растения могут максимально усвоить полученную влагу. Однако, следует избегать полива в жару, так как на горячих поверхностях вода быстро испаряется и не успевает достичь корневой системы растений.

Для оптимального полива следует использовать необычные техники и методы. Например, полив глубоким орошением или системой капельного полива может быть более эффективным, чем обычное орошение шлангом. Капельный полив позволяет подавать воду точечно рядом с корневой системой растений, минимизируя потери влаги, а также ограничивая риск заболеваний и гниения корней.

Ну и конечно, нельзя забывать о важности качественной воды для полива огорода. Рекомендуется использование отстоянной воды или дождевой воды. Вода, собранная с кровли или навеса, будет более мягкой и свободной от химических примесей. Это позволит не только избежать возможных повреждений растений, но и обеспечит более полноценное и здоровое питание для них.

Итак, чтобы поливать огород правильно, нужно помнить о мере и учитывать требования каждого вида растений. Не стоит забывать о времени полива и использовать различные эффективные методы полива. А качественная вода будет надежной гарантией здоровья и роста ваших растений. Инвестируйте свое время и усилия в изучение потребностей своего огорода и ваши усилия обязательно окупятся в форме шикарного урожая!

Поливайте правильно! Эти культуры не терпят холодную воду!
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Клематис, которым покрывают заборы, стены и деревья. Лозы растения очень изящные

Клематис – изысканные и красивые растения, которые стали популярными среди садоводов благодаря своим ярким и многочисленным цветкам. Своими изящными лозами они покрывают заборы, стены и даже деревья, создавая впечатляющий вид.

Впечатляющий вид: рассказываем о растении, которое имеет очень яркие цветки
Две страны ЕС скоро начнут выдавать «шенген» россиянам
Новая эра путешествий: шенгенские визы для стран ЕС с 31 марта 2024 года
Путин не поверил Западу. За жертвы в "Крокусе" ответят террористы в Киеве
Стало известно, когда выйдут отмененные из-за теракта в "Крокусе" шоу "Маска" и "Сокровища Императора"
Легион "Свобода России"* — проект спецслужб в "обёртке" РОА Алексей Гончаров Желание счастья для всех у Льва Толстого сформировалось ещё с детства Сергей Лебедев Месть за "Крокус": ВКС РФ после нанесения ударов по зданиям ГУР, ударили по центрам СБУ в Киеве Любовь Степушова
Поклонники в панике. Онкобольную Миддлтон увезли из Виндзора на вертолете
Как выбрать самую ласковую кошку: какие породы можно выделить на фоне других
В время награждения Алины Горносько на соревнованиях в Греции звучал фрагмент из Первого концерта Чайковского
В время награждения Алины Горносько на соревнованиях в Греции звучал фрагмент из Первого концерта Чайковского
Последние материалы
Куриные ножки, запечённые с грибным соусом: нежный сливочный вкус и аромат шампиньонов
Китайские производители электромобилей занимают центральное место на автосалоне в Бангкоке
Россияне снова кинулись брать ипотеку
Можно ли избавиться от слизней на даче?
Ветеринары ответили, как сохранить шерсть питомца здоровой
Пять причин, почему дезодорант перестал работать: сохраняем свежесть и комфорт
BPT: стамбульский футбольный клуб "Фенербахче" может сменить лигу из-за нападения на игроков
Дизайнеры назвали 3 способа, как разделить одну комнату на две
Planet Today: археологи обнаружили артефакты древнего портового города в Керпе
Рэпер Гуф опубликовал фото со своей новой пассией
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников