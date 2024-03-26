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Посадка зелени в теплице – отличная возможность получить свежую зелень весной

Какую зелень вырастить в теплице, чтобы быстрее был урожай

2:48
Садоводство » Цветы

Март — временами капризный месяц, когда природа ещё не решилась полностью на пробуждение после зимней спячки. Однако даже в такой непредсказуемый период можно вырастить разнообразную зелень в теплице. Теплица — это неотъемлемый помощник садовода, позволяющий создать оптимальные условия для выращивания растений. Раннее посевное время в марте — отличная возможность получить свежую зелень уже весной.

Какую зелень вырастить в теплице, чтобы быстрее был урожай
Фото: flickr.com by Steph is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Одной из самых популярных культур для выращивания в теплице в марте является шпинат. Это растение не только ценится за свои диетические свойства, но и отличается повышенной устойчивостью к низким температурам. Выбрав правильный сорт, можно получить урожай уже через 20-30 дней после посева. Шпинат богат витаминами и минералами, поэтому его полезность в питании трудно переоценить.

Ещё одной интересной зеленью, которую можно вырастить в марте, является рукола. Это ароматное и пикантное растение, отлично вписывающееся в различные блюда. Рукола обладает высоким содержанием витаминов A, C и K, а также фолиевой кислоты. Ее листья имеют насыщенно-зеленый цвет и необычный вкус с легкой горчинкой. В теплице рукола растет быстро, и уже спустя 3-4 недели после посева можно наслаждаться свежими зелеными листьями.

Для тех, кто желает разнообразить свою кулинарную палитру, отличным выбором будут зеленые луковые культуры. Зеленый лук, лук-порей, зеленый шалот — все они великолепно растут под покровом теплицы и вполне доступны для выращивания в марте. Эти растения являются незаменимым источником витаминов группы B, C, E, а также микроэлементов. Уже через 2-3 недели после посева можно использовать молодые зеленые перья для приготовления кулинарных шедевров.

Не стоит забывать и о молодых листьях салата, которые также успевают вырасти в теплице уже в марте. Радость от увиденного урожая невозможно описать словами, когда вы подходите к теплице и видите нежные, сочные листочки салата, полные жизненной силы. Разнообразие сортов салата позволяет каждому найти свой вкус и предпочтения, а выращивание раннего урожая в теплице делает этот процесс еще более приятным.

Таким образом, выращивание зелени в теплице в марте — это отличная возможность обойти природные ограничения и насладиться свежими ароматными листьями в самом начале весны. 

Выращивание ранней зелени в теплице
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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