Бороться с прожорливыми насекомыми на даче можно без химии, считает садовод Анна Макарова

Привлекайте божьих коровок: совет по борьбе с тлёй от садовода Анны Макаровой

1:52 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Садовод и блогер Анна Макарова рассказала Pravda. Ru о способе, который поможет избавить садовые растения от тли.

Фото: creativecommons.org is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en

Овощные и плодовые культуры в сезон огородничества — под прицелом неприятного насекомого-вредителя. Садоводы применяют разные методы борьбы с ним — от уничтожения переносчиков тли муравьёв до различных народных средств. Зачастую все усилия владельцев земельных участков спасти растения оказываются напрасны. Анна Макарова считает лучшими уничтожителями тли…божьих коровок.

"Привлекать божьих коровок, сажать различные многолетние травы. Тлю руками снимать и водой сбивать, вот и всё. И не травить сады каждый раз всякой химией. Я не думаю, что на ухоженных садовых участках большие муравейники. Если рядом лес, они в любом случае придут, придут с соседних участков. Ну потравите вы их у себя. А у соседей не потравите. Это наша экосистема, которую мы тоже должны беречь. Невозможно избавиться от них. Божьи коровки — хищники. Они едят тлю прекрасно. Они хорошо справляются", — даёт оригинальный совет специалист.

В марте начинать решительные действия против тли на земельных участках, особенно в средней полосе, ещё рано, говорит садовод. Но провести профилактическую обработку огорода даже полезно.

"Сугробы на участках в Подмосковье, в Ленинградской области. В Москве только-только снег сходит. Все еще спит. Все насекомые спят. Если вы говорите про весеннюю обработку сада, это именно не от муравьев и тли, от других зловредных насекомых — различных щитовок, ложнощитовок и так далее, то "Профилактин" — препарат, "30 плюс" так же называется. Все они на основе вазелинового масла", — рекомендует эксперт.