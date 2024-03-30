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Это дивное растение может расти и дома, и на улице: очень красивый и совершенно неприхотливый цветок

Посадите в саду руэллию

1:16
Садоводство » Цветы

Это красивое растение прекрасно себя чувствует как в домашних условиях, так и на открытом воздухе. Это растение называется руэллия. Оно произрастает в тропических регионах Азии, Африки и Южной Америки.

Посадите в саду руэллию
Фото: Own work by Trisorn Triboon is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Руэллия принадлежит к семейству Акантовые и включает в себя более 200 различных видов. Они отличаются размерами кроны, формой и окраской цветов, а также своей листвой. Есть сорта с насыщенной фиолетово-синей, розовой, белой или красной окраской цветов.

Это неприхотливое растение, которое легко размножается и хорошо растёт даже при минимальном уходе. Руэллия предпочитает тепло, свет и влажность. Её колокольчатые цветы напоминают стрептокарпус, хотя между этими растениями нет родства. Листья руэллии удлинённые и слегка опушённые, а их форма и окраска зависят от вида и сорта.

 Это растение можно выращивать как в доме, так и на улице. Важно поддерживать умеренный полив и избегать прямых лучей солнца. Руэллия хорошо размножается как через срезанные веточки, так и путём пригибания длинных побегов к земле.

Ранее мы рассказали о растении, которое украсит тенистые уголки сада.

Руэллия🌱😍, знакомство, уход, размножение...
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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