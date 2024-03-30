Этот метод копки картошки позволит извлечь клубни легко: справится даже ребёнок

Почему стоит попробовать копать картошку вилами

0:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Этот метод вскопки картошки позволяет извлечь клубни легко. О нём рассказала садовод в Дзен-канале "Северяночка".

Фото: Own work by kallerna is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Огородница делится, что этот метод копки пришёл к ним из Ярославской области от бабушки по материнской линии. В семьях там, в деревнях, было много девушек и подростков, но почти не было мужчин. А у бабушки были только сёстры. Чтобы не тащить тяжёлую лопату полную земли, бабушка давала сёстрам лёгкие вилы.

С тех пор огородница использует только вилы. Копать ими гораздо легче. Это может сделать не только мужчина, но и пожилой человек или ребёнок. Комья сразу же рыхлятся, кислород проникает, и землю потом не нужно перекапывать. Ещё одно преимущество — минимальный риск повредить клубни.