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Соцветия пышные, словно воздушные облака: посадите это растение в саду и ахнете — справятся даже начинающие садоводы

Посадите в саду молочай гибридный

1:59
Садоводство » Цветы

Многие интересуются, какие растения подойдут как для открытого грунта, так и для контейнерного выращивания. В этом плане молочай гибридный или эуфорбия будет идеальным решением.

Посадите в саду молочай гибридный
Фото: Own work by Dinkum is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Этот вид растения идеально подходит для начинающих садоводов благодаря своей неприхотливости и долгому цветению. Молочай гибридный имеет пышные соцветия, напоминающие воздушные облака. Его тонкие веточки и мелкая листва создают уникальный вид. Он отлично растет как в открытом грунте, так и в кашпо.

Растение образует объёмную крону, напоминающую пушистое облако. Если посадить несколько кустиков рядом и разрешить им распространиться по земле, они образуют пышные ковры из ароматных соцветий.

Молочай гибридный также эффективно подавляет рост сорняков. Его длительное и обильное цветение добавляет свежести и лёгкости в сад, особенно в знойные дни.

Даже самые простые цветы, высаженные рядом с этими кустиками эуфорбии, приобретают яркость и очарование. Культура идеально подходит для посадки на солнечных участках, как в открытый грунт, так и в кашпо, как на улице, так и в помещении.

Ему не требуется регулярное удобрение, достаточно нейтрального дренированного грунта. Избыточный полив может привести к гибели корней, поэтому следует быть осторожным с водой. Кусты этой эуфорбии наращивают пышные подушки высотой около 30 см и могут использоваться как ампельные растения в подвесных корзинах и высоких вазонах. Нет необходимости часто обрезать ветви молочая, так как он самостоятельно избавляется от увядших соцветий.

Это растение мало привлекательно для вредителей, что освобождает вас от необходимости частых профилактических обработок и опрыскиваний. Размножить гибридную эуфорбию можно легко через деление и черенкование. Её веточки легко приживаются в воде или почве.  

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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