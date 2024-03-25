Эти дивные растения цветут с весны до морозов: идеальны для занятых садоводов

Выращиваем диморфотеку и остеоспермум

2:21 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

В последнее время садоводы всё чаще обращают внимание на яркие и неприхотливые цветы, напоминающие ромашки, такие как остеоспермум и диморфотека. Несмотря на южное происхождение, они легки в уходе и долго цветут. Они обладают высокой засухоустойчивостью и могут процветать на солнечных участках с каменистой землей. Эти цветы также легко размножаются, образуя новые побеги и соцветия. Они переносят временное понижение температуры и продолжают цвести до осенних морозов.

Фото: https://www.flickr.com/photos/57441548@N00/2654367337 by Sreejith K is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В отличие от остеоспермума, диморфотеку удобно посеять прямо в открытый рыхлый грунт в середине апреля. После сбора семян в конце сезона их можно использовать для последующего размножения. В тёплых районах диморфотека может сама себя распространять, а также сеется на зиму, прикрываясь белым агроволокном или опавшей листвой. Когда наступает весна и потепление, мульча убирается, а место посева покрывается белым нетканым материалом.

Посев диморфотеки намного удобнее проводить прямо в саду. Это позволяет избежать перегруженности помещения рассадой. Остеоспермум же обычно высевают на рассаду в конце марта или в апреле, а иногда и раньше, чтобы рассада успела подрасти и быть готовой к последующему размножению.

Семена этих растений не нужно замачивать, но для ускорения прорастания их можно слегка надломать или скарифицировать. Важно следить за уровнем влажности рассады, так как африканские ромашки не переносят избытка влаги. Когда рассада подрастает, рекомендуется проводить прищипывание для лучшего формирования куста. Такие прищипки можно делать несколько раз.

Посеянные в марте растения начнут цвести в начале лета, но кусты, выращенные через черенкование, могут зацвести значительно раньше. Этот метод также позволяет сохранить сортовые растения на долгие годы. Существует огромное разнообразие эффектных сортов африканских ромашек, удовлетворяющих любой вкус и предпочтения.

Эти растения отлично подходят не только для сада, но и для контейнерного выращивания. Каждый год африканские ромашки становятся все более востребованными благодаря своему красочному и стойкому цветению.

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