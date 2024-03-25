Укроп вырастет пышным и густым без зонтиком: огородница с 28-летним стажем узнала секрет у соседки — вот что важно при выращивании

Как вырастить густой зелёный укроп?

1:05 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Несмотря на все усилия, укроп часто не хочет расти таким же пышным, как на картинке. Огородница с 28/-летним стажем, ведущая Дзен-канал "Зелёные истории" узнала секрет выращивания культуры у соседки, у которой укроп был красивым и обильным.

Фото: https://www.flickr.com/photos/starr-environmental/24263974044/ by Forest and Kim Starr is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 United States

Всё начинается с правильного выбора семян. "Грибовский" — отличный укроп для консервации, но не для обильной зелени. Для этого нужно выбирать кустовые сорта, такие как "Аллигатор", "Кибрай", "Изумрудный пучок" и другие.

Следующий важный момент — полив. Укроп нуждается в постоянном увлажнении, особенно в жару. Поливайте его дважды в день, по 10 литров на 1 квадратный метр посадки. Вечерний полив особенно важен, так как зелень укропа растет ночью.

И последний секрет — регулярная стрижка. Когда зелень достигает 10-15 см, обрезайте её секатором. Это стимулирует рост новых побегов и делает укроп более густым и пышным.

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